Понедельник, 30 Июля 2018 17:26

АрмИнфо. Официальный визит в Россию Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится 1 сентября, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ. Об этом сообщает Turan.

Ранее в Москве состоялась встреча сопредседателя азербайджано-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, министра экономического развития РФ Максима Орешкина с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

B ходе переговоров были обсуждены предстоящие мероприятия двух сторон в свете предстоящего 1 сентября официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву. B частности, стороны обсудили пакет двусторонних документов, которые планируется подписать в ходе данного визита.

Также участники встречи обсудили вопросы, связанные с проведением в сентябре в Гяндже 9-го российско-азербайджанского межрегионального форума. B настоящее время формируется программа мероприятия и определяется дата его проведения, говорится в сообщении.