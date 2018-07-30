Понедельник, 30 Июля 2018 17:24

АрмИнфо. В дубайском международном аэропорту со стороны Интерпола задержан находящийся в международном розыске гражданин РА криминальный авторитет Арам Варданян 1971 года рождения, более известный по кличке "Встречи Апер".

Как сообщает Полиция РА, в настоящее время ведутся работы по экстрадиции Варданяна в Ереван. Встречи Апер обвиняется по пунктам 1,2, 3 части 2 статьи 131 УК РА (похищение человека группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).