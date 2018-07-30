Понедельник, 30 Июля 2018 17:04

АрмИнфо. В Армении не наблюдаются радикальные проявления в отношении различных религиозных течений. Об этом во время своего выступления на министерской встрече по вопросам свободы религии в Вашингтоне заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Министр представил также законодательство Армении, регулирующее вопросы свободы совести, при этом выразив свою обеспокоенность в связи с уничтожением в Азербайджане армянского культурного наследия и попиранием прав христиан на Ближнем Востоке.

Зейналян представил также последние процессы в Армении, подчеркнув, что новое правительство страны делает все возможное для обеспечения прав и свобод каждого гражданина РА.