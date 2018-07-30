Понедельник, 30 Июля 2018 16:53

АрмИнфо. По приглашению президента Республики Армения Армена Саркисяна сегодня, 30 июля, с двухдневным государственным визитом в Армению прибыл президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла - вместе с дочерью Лаурой Маттареллой. В аэропорту их встретил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в состав возглавляемой президентом Маттареллой делегации вошли министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези, а также другие должностные лица. Сегодя в резиденции президента Республики состоится официальная церемония встречи президента Италии, за которой последуют беседа президентов Армена Саркисяна и Серджио Маттареллы в формате тет-а-тет и переговоры в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Президенты Саркисян и Маттарелла выступят с заявлениями для прессы.

В рамках государственного визита президент Италии встретится с высшим руководством страны, будет принят Католикосом всех армян Гарегином Вторым. Возглавляемая Серджио Маттареллой делегация посетит Мемориальный комплекс "Цицернакаберд", возложит венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян. В присутствии президентов Армении и Италии состоится церемония открытия Армяно-итальянского центра сохранения культурного наследия.