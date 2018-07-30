Понедельник, 30 Июля 2018 15:41

АрмИнфо. Арест второго президента РА Роберта Кочаряна имеет политические мотивы и связано со сменой власти в Армении. Такое мнение на пресс-конференции выразил директор института "Кавказ" Александр Искандарян.

"Это не так, что вдруг появился независимый судья и принял такие решения",- заметил Искандарян, подчеркнув, что процесс вокруг Кочаряна можно охарактеризовать, как селективное применение закона: "То есть он преследуется в рамках закона, но по политическим причинам",- объяснил эксперт.

При этом он заметил, что случай с арестом и уголовным преследованием Кочаряна является беспрецедентным в том плане, что до него ни один

глава Армении не проходил по делу в качестве обвиняемого. "Такие случаи были за рубежом, но все президенты старались ускользнуть от правосудия, находясь за рубежом. Меж тем. Кочарян добровольно вернулся и выразил готовность сесть, но бороться до конца. В этом плане данная ситуация беспрецедентная",- резюмировал Искандарян.

Отметим, что Кочарян проходит по делу 1 марта 2008 года в качестве обвиняемого. В настоящее время он арестован, однако вины своей не признает, считает дело политически сфабрикованным.