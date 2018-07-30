Понедельник, 30 Июля 2018 15:38

АрмИнфо. Привлечение Юрия Хачатурова в качестве обвиняемого по уголовному делу может негативно отразится на имидже Армении в ОДКБ. Такое мнение на пресс-конференции выразил директор института "Кавказ" Александр Искандарян.

Он напомнил, что назначение Хачатурова на посту генсека ОДКБ далось трудно из-за противодействия Беларуси и Казахстана, и только при содействии России это стало возможным. "С учетом всего этого последние процессы приведут к дополнительным сложностям для Армении внутри организации",- заверил Искандарян.

При этом он посчитал более целесообразным сначала отозвать Хачатурова с поста генсека ОДКБ, а уже потом начать процедуру его замены. "Все эти правовые процедуры могут вызвать противодействие стран-членов", - отметил эксперт. По его словам, члены ОДКБ могут негативно отнестись и к факту ареста второго президента Армении. "Однако Армения должна всем четко объяснить. Что все это необходимо рассматривать исключительно в контексте внутриполитических процессов",- отметил Искандарян.

Отметим, что Хачатуров проходит в качестве обвиняемого по делe 1 марта 2008 года, ему инкриминируется свержение конституционного строя в Армении. В настоящее время он выпущен под залог, поскольку имеет дипломатический иммунитет. Армения обратилась к членам ОДКБ начать процедуру по отзыву Хачатурова. Пока на это откликнулась только Москва. Ответ России был по дипломатическим меркам жестким: "В телефонной беседе с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном министр ИД России Сергей Лавров указал, что именно Армения должна отозвать генсека, если в Ереване принято такое решение".