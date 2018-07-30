Понедельник, 30 Июля 2018 14:41

АрмИнфо. Армения примет участие в Учениях НАТО в Грузии "Достойный партнер" (Noble Partner- 2018), Сообщил АрмИнфо пресс- секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. "Четыре офицера ВС Армении поедут в Грузию для участия в учениях НАТО",- сообщил Ованнисян.

Более 3000 военнослужащих из государств-членов НАТО и стран-партнеров Североатлантического Альянса примут участие в ежегодных учениях "Достойный партнер 2018" (Noble Partner 2018), которые пройдут 1-15 августа в Грузии, в частности, на военном аэродроме и полигоне Вазиани и учебной базе в Норио. В этих, уже четвертых по счету, учениях в этом году примут участие 1300 грузинских и 1170 американских военных, а также 500 военнослужащих из одиннадцати других стран: Армении, Азербайджана, Эстонии, Франции, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, Турции, Украины и Великобритании. Всего в учениях будут задействованы около 140 единиц военной техники, включая пять танков <Абрамс> (M1A2 Abrams), бронетранспортеры <Страйкер>, боевые машины пехоты <Брэдли> и американские ударные вертолеты <Апач>. Учения с участием около 3 тысяч военнослужащих пройдут под девизом <Сила в партнерстве>. <Достойный партнер 2018> осуществляется под руководством вооруженных сил Грузии и лидерством европейского командования армии США.

Несмотря на то, что грузинское оборонное ведомство в своем официальном сообщении еще дней 10 назад упоминало Армению как страну-участницу учений <Достойный партнер 2018>, армянская сторона до сегодняшего дня официально не подтвердила как данную информацию, так и свое участие. Примечательно, что в прошлом году Армения в последний момент отказалась принять участие в проходящих в Грузии многонациональных военных учениях НАТО Agile Spirit 2017 (<Проворный Дух 2017>), несмотря на то, что согласно информации грузинской стороны, Ереван изначально заявил о желании участвовать в тренировках. После того как армянские военные не приехали в Грузию для участия в учениях НАТО в 2017-ом году, в СМИ распространилась информация, что это решение Еревана было принято в результате давления Москвы. Оборонное ведомство Армении опровергало данные обвинения, утверждая, что Армения не подавала заявки на участие в учениях в Грузии.

В то же время в министерстве обороны Грузии заявляли, что заявка была подана и что об отказе Армении участвовать в учениях НАТО, Тбилиси стало известно за день до начала тренировок. Этот шаг Минобороны Армении дал повод для бурных дискуссий, армянские экспертные круги подвергли официальный Ереван критике, выразив мнение, что, отказываясь от участия в мероприятии, проводимом под эгидой НАТО, Армения наносит ущерб своему международному рейтингу.