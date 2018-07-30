Понедельник, 30 Июля 2018 13:03

АрмИнфо.Мнения арцахских политических сил относительно ареста второго президента Армении, первого президента Нагорного Карабаха и героя Арцаха Роберта Кочаряна в рамках дела 1 марта 2008 года расходятся. Как заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо глава самой большой фракции арцахского парламента "Свободная Родина" Артур Товмасян, следствие даст ответы на все вопросы. При этом он выразил надежду на то, что процесс будет проходить в соответствии с нормами и буквой закона. "Партия "Свободная Родина", уповая на систему правосудия Армении, уверена, что процесс будет носить исключительно правовой, а не политический характер",- заявил парламентарий, при этом отказавшись дать оценку аресту Роберта Кочаряну. "Правомерность этого решения должно доказать следствие",- подчеркнул он, вновь выразив надежду на то, что процесс будет протекать исключительно транспарентно с тем, чтобы не оставит места для общественных кривотолков. При этом парламентарий подчеркнул, что арцахская общественность и политические силы не менее заинтересованы в раскрытии преступлений 1 марта, нежели общественность и власти Армении. Тем не менее, Товмасян подчеркнул, что последние процессы не должны стать поводом для раскола между обществами Армении и Арцаха, предпосылки чего уже видны в социальных сетях.

В свою очередь бывший глава комиссии по внешним вопросам парламента Арцаха Ваграм Атанесян в беседе с корреспондентом АрмИнфо рассеял опасения о том, что последние процессы в Армении могут стать предметом для раздора между обществами РА и НКР: "Я не думаю, что арест Роберта Кочаряна может стать предметом раздора между обществами Арцаха и Армении, как то пытаются преподнести некоторые политические силы и эксперты. Да, некоторые политические силы выступили с неоднозначными заявлениями, но они не отражают настроения арцахской общественности. Совсем наоборот, арцахцы воодушевлены происходящими в Армении процессами по установлению справедливости и законности". Он также подчеркнул, что если следственные органы Армении возбудили уголовные дела в отношении второго президента и генсека ОДКБ, значит имели веские правовые обоснования и взвесили все политические риски. "Очень надеюсь, что процесс будет проходит исключительно в правовом русле, что все это не является вендеттой, а исключительно проявлением законности и справедливости. Надеюсь также, что обвиняемым будет дана возможность оправдаться перед судом, и очень хотелось бы, чтобы они доказали свою невиновность",- подчеркнул Атанесян. При этом он посчитал маловероятным, что последние процессы могут привести к внутриполитической дестабилизации в Армении: "Да, очевидно, что бывшая правящая партия обеспокоена, выступает с заявлениями, но, думаю, что это является не стремлением защитить Кочаряна, а проявлением собственной обеспокоенности. Думаю, РПА обеспокоено тем, что в ходе следствия могут быть выявлены такие факты, которые могут привести к включению в следственный процесс многих представителей партии",- заявил эксперт. Касаясь разговоров о том, что дискредитация армии может привести к оживлению противника, Атанесян посчитал это маловероятным: "Такие разговоры муссировались и тогда, когда арестовали героя арцахской войны, экс-министра обороны НКР Самвела Бабаяна. Но, как видите, ничего не произошло. Не думаю, что Азербайджан обуславливает свои действиями арестами Бабаяна, Хачатурова или других высокопоставленных военных. А если командование армии не хочет ее дискредитации, то оно не должно вовлекать ВС в политические процессы. К примеру, в свое время Микаэл Арутюнян не должен был подписывать знаменитый приказ 0038, а должен был подать в отставку, если не был согласен с действиями руководства страны",- резюмировал бывший парламентарий.

Вице-спикер парламента Арцаха от партии АРФ "Дашнакцутюн" Ваграм Балаян, в свою очередь, заявил, что в целом приветствует борьбу новых властей Армении за установление в стране справедливости и порядка, однако, арест Роберта Кочаряна вызывает серьезную обеспокоенность в Арцахе. "В связи с этим правоохранительные органы Армении должны быть максимально бдительными и дать очень обоснованные ответы на все вопросы, чтобы не допустить политических спекуляций и волнений",- резюмировал вице-спикер.

Глава фракции "Демократия" Вардгес Багрян же заявил, что арест Кочаряна не может не вызывать обеспокоенность в Арцахе, поскольку он был не только вторым президентом Армении, но и первым президентом НКР, а также является героем Арцаха. "Следовательно, процессы, развивающиеся вокруг него, "не могут оставить нас равнодушными. Не разделяю воодушевление некоторых политических сил по поводу ареста Кочаряна, поскольку это может внести раздор в общество двух армянских республик. В то же время не преследую цели защитить его, поскольку Кочарян в этом не нуждается",- подчеркнул он, узрев в последних процессах не столько правовой, сколько политический подтекст.