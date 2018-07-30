Понедельник, 30 Июля 2018 11:49

АрмИнфо.По вопросу находящегося в азербайджанском плену Карена Казаряна Омбудсмен Армении Арман Татоян обратился в международные инстанции.

В своем обращении к международным правозащитным организациям Омбудсмен выразил свою обеспокоенность тем фактом, что Азербайджан вот уже 14 дней не разрешает представителям Международного Комитета Красного Креста провести встречу с Казаряном, что становиться поводом для беспокойства родных пленного относительно состояния его здоровья.

В своем заявлении Омбудсмен также подчеркивает, что Казарян имел проблемы с психическим здоровьем, результате чего заблудился и попал в плен, на это есть все необходимые медицинские документы. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Казарян в силу проблем со здоровьем никогда не служил в армии, и на это также есть все необходимые документы. Следовательно, информация Баку о том, что он попал в плен во время "армянской диверсии" не соответствует действительности.

Отметим, что Казарян попал в плен 15 июля текущего года, и до сих пор какой-либо информации относительно его состояния нет.