Понедельник, 30 Июля 2018 11:41

АрмИнфо. Председатель партии Национальный демократический союз (НДС) Вазген Манукян не согласен с обвинениями, предъявленными 2-му президенту РА Роберту Кочаряну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, и считает их необоснованными. Об этом сообщается в его заявлении по поводу расследования по делу 1-го марта и ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как говорится в распространенном им заявлении, поступившем в АрмИнфо, Вазген Манукян озабочен тем, что Армения превратилась "в театр одного актера", в стране не действуют противовесы власти, оппозиция, пресса. "Наша партия и лично я, в десятилетие президентства Роберта Кочаряна были в жесткой оппозиции, обвиняли во многом власти, выступали против многих решений. Однако я не согласен и считаю обвинения, предъявленные Роберту Кочаряну и Юрию Хачатурову, необоснованными.

Необоснованные обвинения выдвинуты в адрес людей, которые сыграли неоценимую роль в самой крупной боевой победе нашего народа за последние столетия", - отметил он.

Анализируя события 1-го марта 2008-го года, сопоставляя их с президентскими выборами 1996 года и 2003-го года, Манукян делает вывод, что доказательная база оппозиции о имевших место фальсификациях в ходе выборов в 2008 году была очень слабая. Тем временем, Левон Тер-Петросян заявил о своей победе и "попытался всеми методами реализовать свое конституционное требование", что спровоцировало недовольство в народе, которые и до того были недовольны властями и начались перманентные митинги, а власти пытались их разогнать.

Эта ситуация, по мнению Вазгена Манукяна, является стандартной для нашей страны, однако она неожиданно перешла в нестандартную и вышла из-под контроля. Были жертвы с обеих сторон, и среди демонстрантов и среди силовиков. В этой ситуации, как считает он, либо надо оценивать обе стороны, либо признать, что есть третья сторона, которая пытается обострить ситуацию. "Надо выяснить - кто начал стрелять первым, кто отдавал приказ и, я думаю, возможно, выявятся многие неожиданные факты", - написал он. При этом он отмечает желание народа выяснить правду, но советует делать это законным путем - не преследуя политические цели и не осуществляя вендетты. Вазген Манукян выражает опасения тем, что Армения превратилась в театр одного актера, в стране не действуют противовесы власти, оппозиция, пресса. "Кажется, что все испуганы и находятся в ожидании. Эта дорога ведет нас в 37-й год, к войне и изоляции на международной арене", - заключил он.

Напомним, что 28-го июля суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца за свержение конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.