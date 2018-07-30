Понедельник, 30 Июля 2018 11:07

АрмИнфо. Актер Айк Марутян, более известный как "Каргин Айко" выдвинут кандидатом на пост мэра Еревана от партии "Гражданский договор". Об этом 29 июля по итогам заседания правления партии сообщил депутат Национального Собрания, член партии "Гражданский Договор" и бывший член Совета старейшин Еревана Ален Симонян.

Выборы кандидата на пост мэра, по его словам, прошли в два этапа. Во второй тур прошли Айк Марутян и Ален Симонян. "В результате голосования второго этапа первым номером стал мой друг Айк Марутян", - сказал Симонян. Он призвал всех поддержать кандидатуру Айка Марутяна. Как сообщил Ален Симонян, вопрос участия партии в предстоящих выборах в составе блока "Елк" ("Выход") на заседании не обсуждался.

Отметим, что изначально партия "Гражданский договор" рассматривала четыре кандидатуры на пост столичного градоначальника: Ален Симонян, Айк Марутян, Заруи Батоян и Србуи Казарян. Айк Марутян в дни бархатной революции активно участвовал в митингах и шествиях, поддерживал лидера оппозиционного движения, ныне премьер-министра, Никола Пашиняна. Позднее Марутян стал членом партии "Гражданский договор".

Напомним, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки. Выборы нового градоначальника после отставки экс-мэра Тарона Маргаряна должны были состояться 16 июля на внеочередном заседании Совета старейшин (городского совета) Еревана. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Таким образом, Совет старейшин будет распущен и правительство Армении назначит новые выборы Совета. О решении принять участие во внеочередных выборах Совета старейшин уже объявили "Страна абрикоса" и "Елк", а партия "Процветающая Армения" (ППА), по информации АрмИнфо, выдвинет Наиру Зограбян, На сегодня неизвестно в каком формате будет участвовать "Елк". Республиканцы пока не подтвердили свое участие в выборах, но по данным АрмИнфо, они не примут в них участие.

Между тем, внеочередные выборы должны состоятся не ранее, чем через 30, и не позднее, чем через 40 дней после вступления в силу решения о назначении внеочередных выборов советов старейшин. Планируется, что они пройдут в сентябре с.г.