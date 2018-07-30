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АрмИнфо. Казахстанцы смогут посетить без оформления виз 19 стран. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, отвечая на официальный запрос МИА «Казинформ».«Казахстан подписал с 20 странами двусторонние соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных общегражданских паспортов», - говорится в ответе ведомства.
В частности, это следующие страны:
1. Азербайджан (до 30 суток);
2. Аргентина (до 30 суток);
3. Армения (до 90 суток);
4. Беларусь (до 90 суток);
5. Бразилия (до 30 суток);
6. Гонконг (до 14 суток);
7. Грузия (до 90 суток);
8. Корея (до 30 суток);
9. Куба (до 30 суток) - не вступило в силу;
10. Кыргызстан (до 90 суток);
11. Молдова (до 90 суток);
12. Монголия (до 90 суток);
13. Россия (до 90 суток);
14. Таджикистан (до 30 суток);
15. Узбекистан (до 30 суток);
16. Украина (до 90 суток);
17. Сербия (до 30 суток);
18. Турция (до 30 суток);
19. Эквадор (до 30 суток).
20. ОАЭ (до 30 суток).
Между тем, МИД в рамках своей компетенции на постоянной основе ведет работу по дальнейшему повышению инвестиционной и туристской привлекательности страны и безопасной либерализации визового режима РК.
В настоящее время граждане 45 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней. Это такие страны, как Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.
Напомним, что для других стран Казахстан предоставил облегченный вариант оформления визы, дав возможность иностранцам подавать заявку в электронном виде. Пилотный проект планируется запустить в текущем году, а пересечение госграницы иностранцами на первоначальном этапе предполагается через аэропорты городов Астана и Алматы.
|Адвокат Кочаряна: За всю мою долгую адвокатскую практику я не видел такого неграмотного с правовой и юридической точек зрения дела
|Москва объяснила Еревану, как правильно отзывать генсека ОДКБ
|Вопросы армяно-белорусского сотрудничества обсудили по телефону Никол Пашинян и Александр Лукашенко
|Виктор Согомонян: Роберт Кочарян будет оправдан и освобожден - он еще должен сказать свое веское слово в политике
|"Учредительный парламент" и группа "Сасна црер" приветствуют факт ареста второго президента
|Армения обратилась в Организацию договора о коллективной безопасности с предложением начать процедуру смены генерального секретаря ОДКБ
|Следственный комитет продолжает расследование по случаям злоупотреблений в компаниях, предоставляющих услуги по техосмотру автомобилей
|Пашинян: Российско-армянские отношения испокон веков находились на высоком уровне, и это обусловлено богатыми культурными связями между странами
|Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя военного комиссара ереванской общины Нор-Норк по обвинению во взяточничестве
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений в Массиском отделении Агентства социального содействия
|Пашинян подтвердил: Армения готова установить отношения с Турцией без предусловий
|Омбудсмен Армении в УИУ "Ереван-Центр" встретился с Робертом Кочаряном: Второй президент не представил жалоб относительно отношения к себе сотрудников УИУ
|Cуд принял решение об аресте генсека ОДКБ, но применит альтернативную меру пресечения
|Суд в Ереване арестовал 2-го президента Армении Роберта Кочаряна
|Второй президент Армении арестован
|Армянский суд огласит решение по ходатайству ССС об аресте генсека ОДКБ в полночь
|Решение по ходатайству следствия об аресте Роберта Коаряна суд озвучит до полуночи
|Сотрудники медцентра, еще утром возглавляемого сватом Сержа Саргсяна, протестуют против решения главы Минздрава об его увольнении
|Пашинян: для меня очевидно, что армяно-российские отношения развиваются очень продуктивно и эффективно
|Сын владельца центра торговли ювелирными изделиями "Мир золота" в Ереване подозревается в контрабанде наркотиков
|Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова
|Никол Пашинян в Санкт-Петербурге подтвердил полную приверженность Армении взятым международным обязательствам, в том числе в рамках ЕАЭС
|Лавров и Мнацаканян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Пашинян: Львиная доля финансирования "бархатной революции" в Армении поступила от армян России
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Beeline открыл обновленный офис для корпоративных клиентов
|Банк ВТБ (Армения) победил в номинации "Первые бесконтактные карты в Армении" на форуме "Innovation Award", организованном MasterCard
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Партия "Наследие" в продолжение дел по событиям 2008 года требует раскрытия преступлений, связанных с "фальсификацией" итогов президентских выборов 2013 года
|Давид Арутюнян обвинил Специальную следственную службу в правовом нигилизме и юридической безграмотности
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Партия "Гражданский договор" не желает комментировать последние процессы вокруг дела по событиям 1 марта 2008 года
|Москва приветствует конструктивные контакты между Ереваном и Баку
|Блок "Царукян" рассматривает дело 1 марта 2008 года исключительно в правовой плоскости
|Серый кардинал при дворе Роберта Кочаряна был вызван в ССС
|Шармазанов: Не понимаю поспешность следствия арестовать Кочаряна
|Генсеку ОДКБ предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в Армении
|Минздрав Армении опубликовал промежуточные результаты проверки в медцентре "Сурб Григор Лусаворич"
|"Дашнакцутюн": Уголовное преследование в отношении Кочаряна и других должностных лиц, занимавших посты в 2008 году, может рассматриваться, как политическое преследование
|Министр: Решение КС и предъявленное Кочаряну обвинение не имеют ничего общего друг с другом
|Ереванский суд рассматривает ходатайство об аресте Роберта Кочаряна
|В Арцахе выстрелом противника ранен 20-летний военнослужащий
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна состоится в 11:00 27-го июля
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го июня
|Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу 1 марта; второй президент считает это бомбой, подложенной под армянскую государственность
|Глава Генштаба Армении встретился с военными консультантами из США
|Lydian Armenia представила видеоматериал, в котором фигурируют лица, замешанные в блокаде дорог Амулсара
|Министр здравоохранения и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Завершился трехчасовой допрос Роберта Кочаряна по делу 1 марта 2008 года
|Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий руководством ГНКО "Национальный архив Армении"
|Дорожная полиции РА в скором времени перейдет на "балловые" административные наказания
|Пашинян: Эффективность расходования госсредств различными структурами составляет от силы 50%, остальное уходит в "мусор"
|Начался допрос второго президента Армении и генсека ОДКБ в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года
|Министр диаспоры Армении с 10-дневным визитом посетит США
|Пашинян призвал должностных лиц и чиновников впредь быть более бдительными при изучении писем граждан
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий установить дипломатические отношения с Турцией
|Мушег Бабаян, возможно, предпочел увольнение допросу Кочаряна
|По информации СМИ инициатором перестрелки в ереванской общине Эребуни был замдиректора государственной филармонии Армении
|Давид Ананян: Если всех бизнесменов отправить за решетку, то у нас их просто не останется
|Министерство труда и социальных вопросов Армении инициирует обсуждения по закону "О профессиональных союзах"
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