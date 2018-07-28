﻿
 Суббота, 28 Июля 2018 17:01
Татевик Шагунян

Адвокат Кочаряна: За всю мою долгую адвокатскую практику я не видел такого неграмотного с правовой и юридической точек зрения дела

Адвокат Кочаряна: За всю мою долгую адвокатскую практику я не видел такого неграмотного с правовой и юридической точек зрения дела

АрмИнфо.Обвинение в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в свержении Конституционного строя является не только сфабрикованным, но и крайне неграмотным с правовой и юридической точек зрения. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

"Поверьте мне, я занимался многими делами, многие из них были неграмотными, но такого неграмотного дела я не встречал за всю мою долгую адвокатскую практику",- заметил он. При этом Саакян заверил, что в ближайшее время все обвинения с Кочаряна будут сняты по причине отсутствия состава преступления. "Но это в том случае, если следствие будет проходить справедливо, но начавшийся процесс и наметившиеся в этом тенденции дают повод усомниться в этом. Во-первых, Кочарян был приглашен в следственный орган в качестве свидетеля и там же сразу без предупреждения его статус изменили на обвиняемого. Кроме того, суд без всяких объяснений отклонил наше ходатайство не применять арест в качестве меры пресечения. Вообще эта плохая практика применялась во времена всех трех президентов, когда применяли самую строгую меру наказания из всех возможных. Мы думали, что после бархатной революции ситуация измениться к лучшему, но ошибались",- заметил он, при этом сообщив, что адвокаты представили ходатайство об освобождении Кочаряна под залог, но и это было отклонено.

Саакян отказался назвать сумму предложенного за Кочаряна залога, сообщив лишь, что она была намного меньше 1 млрд драмов (именно столько было внесено за освобождение под залог начальника охраны Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна, обвиняемого в незаконном обогащении ред.). Другим проявлением тенденциозного отношения следственного органа к Кочаряну адвокат посчитал тот факт, что решение об аресте было вынесено сразу же, меж тем, как закон предусматривает для этого до 72 часов.  "Однозначно, что это заказ, чей не могу сказать, но догадываюсь. И если премьер Пашинян не вмешается в этот процесс, то ждать справедливого правосудия будет трудно",- заявил Саакян, подчеркнув, что истинные виновные в настоящее время сидят в Специальной следственной службе, Генеральной прокуратуре и еще кое-где.

Второй адвокат Кочаряна Арам Орбелян попытался объяснить различные интерпретации того, может ли второй президент пользоваться беспрекословным иммунитетом. "Во- первых, должен сказать, что на право иммунитета обычно апеллируют те, кто виновен, В данном случае Кочарян не виновен, и здесь ему не надо уповать на наличие у него иммунитета. Но тем не менее, хотел бы развеять те кривотолки относительно того, действовал ли Кочарян, объявляя Чрезвычайную ситуацию, из своих президентских полномочий или нет, именно от этого зависит может ли он пользоваться правом на иммунитет или нет. Так вот, ответ однозначный - да действовал исходя из своих президентских полномочий. Ведь гражданское лицо не может позвать к себе министра обороны, других высокопоставленных лиц, проводить с ними совещания, принимать на этой основе решения, в том числе о ЧП, которые будут иметь юридическую силу. К примеру, как вам кажется, тот же Кочарян, не будучи президентом, мог бы проводить совещания с теми же должностными лицами и принимать решения, имеющие юридическую силу. Приведу другой пример, предположим, министр иностранных дел, пользующийся дипломатическим иммунитетом, едет на какую-то встречу в рамках своих служебных полномочий и становится причиной аварии, скажем по причине превышения скорости, в этом случае на него распространяется права иммунитета. Но если аналогичная ситуация случается, когда министр едет на встречу, не имеющую отношения к его должностным полномочиям, на него иммунитет не распространяется",- объяснил адвокат.

Касаясь вопроса правомерности объявления в 2008 году Чрезвычайного положения и решений Конституционного суда о признании итогов президентских выборов, Орбелян напомнил, что в том же 2008 году Совет Европы своими двумя резолюциями сам призвал армянскую оппозицию признать решение Конституционного суда, а Национальное Собрание своим решением посчитало правомерным указ об объявлении ЧП. "Так что и здесь наши правовые основы очень прочны, решения полностью соответствуют законодательству Армении и международным правовым нормам",- заявил адвокат.

Что касается вовлечения армии в политические процессы, то, как заметил Орбелян, в законодательстве республики все четко прописано. "ВС вправе вмешиваться в ситуации, которые представляют угрозу безопасности государства. Причем угрозы могут быть не только внешние, но и внутренние, а президент является гарантом безопасности государства, выводы напрашиваются сами",- резюмировал Орбелян. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Адвокат Кочаряна: За всю мою долгую адвокатскую практику я не видел такого неграмотного с правовой и юридической точек зрения делаАдвокат Кочаряна: За всю мою долгую адвокатскую практику я не видел такого неграмотного с правовой и юридической точек зрения дела
Москва объяснила Еревану,  как правильно отзывать генсека ОДКБ Москва объяснила Еревану,  как правильно отзывать генсека ОДКБ 
Вопросы армяно-белорусского сотрудничества обсудили по телефону Никол Пашинян и Александр ЛукашенкоВопросы армяно-белорусского сотрудничества обсудили по телефону Никол Пашинян и Александр Лукашенко
Виктор Согомонян: Роберт Кочарян будет оправдан и освобожден - он еще должен сказать свое веское слово в политикеВиктор Согомонян: Роберт Кочарян будет оправдан и освобожден - он еще должен сказать свое веское слово в политике
"Учредительный парламент" и группа "Сасна црер" приветствуют факт ареста второго президента
Армения обратилась в Организацию договора о коллективной безопасности с предложением начать процедуру смены генерального секретаря ОДКБАрмения обратилась в Организацию договора о коллективной безопасности с предложением начать процедуру смены генерального секретаря ОДКБ
Следственный комитет продолжает расследование по случаям злоупотреблений в компаниях, предоставляющих услуги по техосмотру автомобилейСледственный комитет продолжает расследование по случаям злоупотреблений в компаниях, предоставляющих услуги по техосмотру автомобилей
Пашинян: Российско-армянские отношения испокон веков находились на высоком уровне, и это обусловлено богатыми культурными связями между странамиПашинян: Российско-армянские отношения испокон веков находились на высоком уровне, и это обусловлено богатыми культурными связями между странами
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя военного комиссара ереванской общины Нор-Норк по обвинению во взяточничествеВозбуждено уголовное дело в отношении заместителя военного комиссара ереванской общины Нор-Норк по обвинению во взяточничестве
Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений в Массиском отделении Агентства социального содействияГенеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотреблений в Массиском отделении Агентства социального содействия
Пашинян подтвердил: Армения готова установить отношения с Турцией без предусловийПашинян подтвердил: Армения готова установить отношения с Турцией без предусловий
Омбудсмен Армении в УИУ Омбудсмен Армении в УИУ "Ереван-Центр" встретился с Робертом Кочаряном: Второй президент не представил жалоб относительно отношения к себе сотрудников УИУ
Cуд принял решение об аресте генсека ОДКБ, но применит альтернативную меру пресеченияCуд принял решение об аресте генсека ОДКБ, но применит альтернативную меру пресечения
Суд в Ереване арестовал 2-го президента Армении Роберта КочарянаСуд в Ереване арестовал 2-го президента Армении Роберта Кочаряна
Второй президент Армении арестован Второй президент Армении арестован
Армянский суд огласит решение по ходатайству ССС об аресте генсека ОДКБ в полночьАрмянский суд огласит решение по ходатайству ССС об аресте генсека ОДКБ в полночь
Решение по ходатайству следствия об аресте Роберта Коаряна суд озвучит до полуночиРешение по ходатайству следствия об аресте Роберта Коаряна суд озвучит до полуночи
Сотрудники медцентра, еще утром возглавляемого сватом Сержа Саргсяна, протестуют против решения главы Минздрава об его увольненииСотрудники медцентра, еще утром возглавляемого сватом Сержа Саргсяна, протестуют против решения главы Минздрава об его увольнении
Пашинян: для меня очевидно, что армяно-российские отношения развиваются очень продуктивно и эффективноПашинян: для меня очевидно, что армяно-российские отношения развиваются очень продуктивно и эффективно
Сын владельца центра торговли ювелирными изделиями Сын владельца центра торговли ювелирными изделиями "Мир золота" в Ереване подозревается в контрабанде наркотиков
Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия ХачатуроваСекретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова
Никол Пашинян в Санкт-Петербурге подтвердил полную приверженность Армении взятым международным обязательствам, в том числе в рамках ЕАЭСНикол Пашинян в Санкт-Петербурге подтвердил полную приверженность Армении взятым международным обязательствам, в том числе в рамках ЕАЭС
Лавров и Мнацаканян обсудили вопросы двустороннего сотрудничестваЛавров и Мнацаканян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Пашинян: Львиная доля финансирования Пашинян: Львиная доля финансирования "бархатной революции" в Армении поступила от армян России
Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
Beeline открыл обновленный офис для корпоративных клиентовBeeline открыл обновленный офис для корпоративных клиентов
Банк ВТБ (Армения) победил в номинации Банк ВТБ (Армения) победил в номинации "Первые бесконтактные карты в Армении" на форуме "Innovation Award", организованном MasterCard
Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные рискиЭксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
Партия Партия "Наследие" в продолжение дел по событиям 2008 года требует раскрытия преступлений, связанных с "фальсификацией" итогов президентских выборов 2013 года
Давид Арутюнян обвинил Специальную следственную службу в правовом нигилизме и юридической безграмотностиДавид Арутюнян обвинил Специальную следственную службу в правовом нигилизме и юридической безграмотности
Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивациюРеспубликанская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
Партия Партия "Гражданский договор" не желает комментировать последние процессы вокруг дела по событиям 1 марта 2008 года
Москва приветствует конструктивные контакты между Ереваном и БакуМосква приветствует конструктивные контакты между Ереваном и Баку
Блок Блок "Царукян" рассматривает дело 1 марта 2008 года исключительно в правовой плоскости
Серый кардинал при дворе Роберта Кочаряна был вызван в ССССерый кардинал при дворе Роберта Кочаряна был вызван в ССС
Шармазанов: Не понимаю поспешность следствия арестовать КочарянаШармазанов: Не понимаю поспешность следствия арестовать Кочаряна
Генсеку ОДКБ предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в АрменииГенсеку ОДКБ предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в Армении
Минздрав Армении опубликовал промежуточные результаты проверки в медцентре Минздрав Армении опубликовал промежуточные результаты проверки в медцентре "Сурб Григор Лусаворич"
"Дашнакцутюн": Уголовное преследование в отношении Кочаряна и других должностных лиц, занимавших посты в 2008 году, может рассматриваться, как политическое преследование
Министр: Решение КС и предъявленное Кочаряну обвинение не имеют ничего общего друг с другомМинистр: Решение КС и предъявленное Кочаряну обвинение не имеют ничего общего друг с другом
Ереванский суд рассматривает ходатайство об аресте Роберта КочарянаЕреванский суд рассматривает ходатайство об аресте Роберта Кочаряна
В Арцахе выстрелом противника ранен 20-летний военнослужащийВ Арцахе выстрелом противника ранен 20-летний военнослужащий
Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна состоится в 11:00 27-го июляСудебное заседание по делу Роберта Кочаряна состоится в 11:00 27-го июля
Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го июняЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 27-го июня
Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу 1 марта; второй президент считает это бомбой, подложенной под армянскую государственностьРоберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу 1 марта; второй президент считает это бомбой, подложенной под армянскую государственность
Глава Генштаба Армении встретился с военными консультантами из СШАГлава Генштаба Армении встретился с военными консультантами из США
Lydian Armenia представила видеоматериал, в котором фигурируют лица, замешанные в блокаде дорог АмулсараLydian Armenia представила видеоматериал, в котором фигурируют лица, замешанные в блокаде дорог Амулсара
Министр здравоохранения и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничестваМинистр здравоохранения и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
Завершился трехчасовой допрос Роберта Кочаряна по делу 1 марта 2008 годаЗавершился трехчасовой допрос Роберта Кочаряна по делу 1 марта 2008 года
Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий руководством ГНКО Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий руководством ГНКО "Национальный архив Армении"
Дорожная полиции РА в скором времени перейдет на Дорожная полиции РА в скором времени перейдет на "балловые" административные наказания
Пашинян: Эффективность расходования госсредств различными структурами составляет от силы 50%, остальное уходит в Пашинян: Эффективность расходования госсредств различными структурами составляет от силы 50%, остальное уходит в "мусор"
Начался допрос второго президента Армении и генсека ОДКБ в рамках дела по событиям 1 марта 2008 годаНачался допрос второго президента Армении и генсека ОДКБ в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года
Министр диаспоры Армении с 10-дневным визитом посетит СШАМинистр диаспоры Армении с 10-дневным визитом посетит США
Пашинян призвал должностных лиц и чиновников впредь быть более бдительными при изучении писем гражданПашинян призвал должностных лиц и чиновников впредь быть более бдительными при изучении писем граждан
Никол Пашинян: Армения готова без предусловий установить дипломатические отношения с ТурциейНикол Пашинян: Армения готова без предусловий установить дипломатические отношения с Турцией
Мушег Бабаян, возможно, предпочел увольнение допросу КочарянаМушег Бабаян, возможно, предпочел увольнение допросу Кочаряна
По информации СМИ инициатором перестрелки в ереванской общине Эребуни был замдиректора государственной филармонии АрменииПо информации СМИ инициатором перестрелки в ереванской общине Эребуни был замдиректора государственной филармонии Армении
Давид Ананян: Если всех бизнесменов отправить за решетку, то у нас их просто не останетсяДавид Ананян: Если всех бизнесменов отправить за решетку, то у нас их просто не останется
Министерство труда и социальных вопросов Армении инициирует обсуждения по закону Министерство труда и социальных вопросов Армении инициирует обсуждения по закону "О профессиональных союзах"

Интервью
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущегоМане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в АрменииЭдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Ахмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высокАхмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  
Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часовАндрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса АрменииДан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шаговЕлена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  
Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военныхРачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Смбат Насибян: Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом        
Ованес Игитян : Под давлением Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающеесяСергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликтаАрман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядкаМанвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  
Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездойАндрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного КавказаРубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулированияНил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобностиТомас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и АзербайджанаЛоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативностьВагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
Комментируемые
Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивациюРеспубликанская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президентаМнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
Баку отреагировал на заявление ПашинянаБаку отреагировал на заявление Пашиняна
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупцииНикол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторонаБалаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный ударПремьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТОПремьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го мартаАрмянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешенаСМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучрежденияхСтепанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепоПашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
Генерал Манвел Григорян останется под стражейГенерал Манвел Григорян останется под стражей
Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставкуГазета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
Самвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильностьСамвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильность
Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалациейСоветник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий АзербайджанаАрмия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета ЕвропыАрмения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только  внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасностиМинистр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только  внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин СаркисянОт занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САРВ Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представленийАтом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июняПосол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-МнацаканянМИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
Поиск по дням

2013 , 2014