Суббота, 28 Июля 2018 17:01

АрмИнфо.Обвинение в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в свержении Конституционного строя является не только сфабрикованным, но и крайне неграмотным с правовой и юридической точек зрения. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил адвокат Кочаряна Рубен Саакян.

"Поверьте мне, я занимался многими делами, многие из них были неграмотными, но такого неграмотного дела я не встречал за всю мою долгую адвокатскую практику",- заметил он. При этом Саакян заверил, что в ближайшее время все обвинения с Кочаряна будут сняты по причине отсутствия состава преступления. "Но это в том случае, если следствие будет проходить справедливо, но начавшийся процесс и наметившиеся в этом тенденции дают повод усомниться в этом. Во-первых, Кочарян был приглашен в следственный орган в качестве свидетеля и там же сразу без предупреждения его статус изменили на обвиняемого. Кроме того, суд без всяких объяснений отклонил наше ходатайство не применять арест в качестве меры пресечения. Вообще эта плохая практика применялась во времена всех трех президентов, когда применяли самую строгую меру наказания из всех возможных. Мы думали, что после бархатной революции ситуация измениться к лучшему, но ошибались",- заметил он, при этом сообщив, что адвокаты представили ходатайство об освобождении Кочаряна под залог, но и это было отклонено.

Саакян отказался назвать сумму предложенного за Кочаряна залога, сообщив лишь, что она была намного меньше 1 млрд драмов (именно столько было внесено за освобождение под залог начальника охраны Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна, обвиняемого в незаконном обогащении ред.). Другим проявлением тенденциозного отношения следственного органа к Кочаряну адвокат посчитал тот факт, что решение об аресте было вынесено сразу же, меж тем, как закон предусматривает для этого до 72 часов. "Однозначно, что это заказ, чей не могу сказать, но догадываюсь. И если премьер Пашинян не вмешается в этот процесс, то ждать справедливого правосудия будет трудно",- заявил Саакян, подчеркнув, что истинные виновные в настоящее время сидят в Специальной следственной службе, Генеральной прокуратуре и еще кое-где.

Второй адвокат Кочаряна Арам Орбелян попытался объяснить различные интерпретации того, может ли второй президент пользоваться беспрекословным иммунитетом. "Во- первых, должен сказать, что на право иммунитета обычно апеллируют те, кто виновен, В данном случае Кочарян не виновен, и здесь ему не надо уповать на наличие у него иммунитета. Но тем не менее, хотел бы развеять те кривотолки относительно того, действовал ли Кочарян, объявляя Чрезвычайную ситуацию, из своих президентских полномочий или нет, именно от этого зависит может ли он пользоваться правом на иммунитет или нет. Так вот, ответ однозначный - да действовал исходя из своих президентских полномочий. Ведь гражданское лицо не может позвать к себе министра обороны, других высокопоставленных лиц, проводить с ними совещания, принимать на этой основе решения, в том числе о ЧП, которые будут иметь юридическую силу. К примеру, как вам кажется, тот же Кочарян, не будучи президентом, мог бы проводить совещания с теми же должностными лицами и принимать решения, имеющие юридическую силу. Приведу другой пример, предположим, министр иностранных дел, пользующийся дипломатическим иммунитетом, едет на какую-то встречу в рамках своих служебных полномочий и становится причиной аварии, скажем по причине превышения скорости, в этом случае на него распространяется права иммунитета. Но если аналогичная ситуация случается, когда министр едет на встречу, не имеющую отношения к его должностным полномочиям, на него иммунитет не распространяется",- объяснил адвокат.

Касаясь вопроса правомерности объявления в 2008 году Чрезвычайного положения и решений Конституционного суда о признании итогов президентских выборов, Орбелян напомнил, что в том же 2008 году Совет Европы своими двумя резолюциями сам призвал армянскую оппозицию признать решение Конституционного суда, а Национальное Собрание своим решением посчитало правомерным указ об объявлении ЧП. "Так что и здесь наши правовые основы очень прочны, решения полностью соответствуют законодательству Армении и международным правовым нормам",- заявил адвокат.

Что касается вовлечения армии в политические процессы, то, как заметил Орбелян, в законодательстве республики все четко прописано. "ВС вправе вмешиваться в ситуации, которые представляют угрозу безопасности государства. Причем угрозы могут быть не только внешние, но и внутренние, а президент является гарантом безопасности государства, выводы напрашиваются сами",- резюмировал Орбелян.