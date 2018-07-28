Суббота, 28 Июля 2018 16:57

АрмИнфо.МИД России откликнулся на инициативу Еревана по отзыву Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКБ.

В заявлении МИД РФ, в частности говорится: “В связи с заявлением пресс-секретаря МИД Армении по вопросу замены Генерального секретаря ОДКБ считаем нужным информировать, что необходимые разъяснения были даны армянской стороне в телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армении Зограбом Мнацаканяном 27 июля с.г.

В частности, было указано, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста Генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване».

Утром пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что Армения обратилась к партнерам по ОДКБ, с предложением начать процедуру замены генсека организации.

Балаян объяснил это предложение тем, что в рамках уголовного дела, расследуемого в Армении, проходит гражданин РА, занимающий ныне должность генсека ОДКБ. "Придавая большое значение авторитету Организации, вопросу обеспечения ее естественной деятельности, Армения предложила странам-партнерам по ОДКБ начать процедуру по смене генсека. Армения верна своим обязательствам по укреплению ОДКБ и продолжит совместную работу в этом направлении",- подчеркнул Балаян.

Отметим, что Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта 2008 года, ему инкриминируется свержение конституционного строя. Накануне ночью суд избрал в качестве меры пресечения в отношении Хачатурова арест. Однако в силу того, что он пользуется иммунитетом в качестве генсека ОДКБ, суд применил альтернативную меру пресечения в виде залога. Залог был выплачен уже сегодня утром.