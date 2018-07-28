Суббота, 28 Июля 2018 15:00

АрмИнфо.Уголовное дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя является сфабрикованным, все это иначе как вендеттой, политическим и личностным преследованием, правовым беспределом, заказом назвать нельзя. Сложившаяся ситуация напоминает 37-ой год, а методы следственного органа ничем не отличаются от методов времен Берии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

Он поздравил правовые структуры Армении в связи с этим, заметив, что в отношении Кочаряна уголовное дело до этого было возбуждено Советским Азербайджаном. При этом Согомонян заверил, что Кочарян в самом ближайшем будущем будет освобожден и оправдан, и скажет свое веское слово в политике. "Кочарян вообще не имеет чувства вины, поскольку он не осуществлял какого-либо преступления. Именно поэтому он спокойно предстал перед следствием, предпочел сесть и бороться, нежели бежать, что присуще преступникам",- заявил Согомонян. Он подчеркнул, что адвокаты будут требовать его незамедлительного освобождения и прекращения уголовного дела и намерены опротестовать все предъявленные обвинения.

Касаясь обвинений в том, что Кочарян пытался свергнуть конституционный строй с вовлечением армии, Согомонян посчитал их абсурдными. "Нет ни одного доказательства о непосредственном участии армии в силовой операции. Я это говорю со всей ответственностью, этого не было. Армию пытались вовлечь в политические процессы лидеры оппозиции, которые на митингах заявляли о намерении свергнуть власть и призывали к себе двух действующих заместителей министра обороны Гагика Мелконяна и Манвела Григоряна, который, кстати, руководил полувоеннизированной организацией "Еркрапа". Меж тем, действия Кочаряна были направлены на предотвращение этого процесса, о чем он сам недавно заявил, и что ему удалось сделать после того, как министром обороны Микаэлом Арутюняном был подписан 308 приказ, на основе которого и строится обвинение. Меж тем, этот приказ не предполагал каких-либо действий армии, кроме перехода на казарменное положение. И именно после этого приказа Григорян и Мелконян решили не примыкать к оппозиции и не вмешиваться в политические процессы",- объяснил Согомонян.

Он также подчеркнул, что следствие сегодня преследует цель не раскрыть преступления 1 марта, а нейтрализовать Кочаряна: "В противном случае следствие занялось бы не подделкой дела о несуществующем свержении конституционного строя, а постаралось бы ответить на вопрос, при каких обстоятельствах погибли 10 человек 1 марта 2008 года. Ведь общество и родных погибших интересует именно это. Например, полицейские применившие в отношении митингующих спецсредства, действовали по своему усмотрению, исходя из сиюминутных обстоятельств, когда, скажем в них бросали коктейль молотова, или же они делали это по приказу своего командования",- заметил Согомонян. Он также пообещал в рамках этого дела много интересных выявлений, поскольку они это все так не намерены оставлять.