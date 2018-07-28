Суббота, 28 Июля 2018 13:46

АрмИнфо."Учредительный парламент" и группа "Сасна црер" приветствуют факт ареста второго президента и предъявление ему обвинения в рамках дела 1 марта 2008 года, считая это самым большим достижением революции.

"Учредительный парламент" и группа "Сасна црер" на этом фоне выражают надежду на то, что начавшийся процесс приведет к возобновлению дела по теракту в армянском парламенте 27 октября 1999 года и других преступлений, направленных против армянской государственности, которые начались до Роберта Кочаряна, усугубились при его правлении и при правлении его преемника Сержа Саргсяна.