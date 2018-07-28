Суббота, 28 Июля 2018 13:45

АрмИнфо.Армения обратилась в Организацию договора о коллективной безопасности с предложением начать процедуру смены генерального секретаря ОДКБ. Об этом АрмИнфо сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

Балаян объяснил это предложением тем, что в рамках уголовного дела, расследуемого в Армении, проходит гражданин РА, занимающий ныне должность генсека ОДКБ. "Придавая большое значение авторитету Организации, вопросу обеспечения ее естественной деятельности, Армения предложила странам-партнерам по ОДКБ начать процедуру по смене генсека. Армения верна своим обязательствам по укреплению ОДКБ и продолжит совместную работу в этом направлении",- подчеркнул Балаян.

Отметим, что Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта 2008 года, ему инкриминируется свержение конституционного строя. Накануне ночью суд избрал в качестве меры пресечения в отношении Хачатурова арест. Однако в силу того, что он пользуется иммунитетом в качестве генсека ОДКБ, суд применил альтернативную меру пресечения в виде залога. Залог был выплачен уже сегодня утром.