Суббота, 28 Июля 2018 12:58

АрмИнфо. Российско-армянские отношения испокон веков находились на высоком уровне, и это обусловлено богатыми культурными связями между странами. Об этом во время встречи с деятелями искусства России в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Между деятелями искусства Армении и России наладились не только профессиональные, но и человеческие отношения",- заявил премьер, подчеркнув необходимость дальнейшего углубления культурного взаимодействия между странами.