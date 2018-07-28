Суббота, 28 Июля 2018 12:56

АрмИнфо.Анкара обуславливает отношения с Ереваном урегулированием карабахского конфликта. Об этом во время встречи с деятелями искусства России в Санкт-Петербурге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом он посчитал странным тот факт, что какая-либо страна для налаживания отношений с соседом обуславливает этот процесс интересами третьего государства. "Именно Турция закрыла границу с Арменией, с нашей стороны она открыта",- отметил он.

При этом премьер акцентировал внимание на важности международного признания Геноцида армян для Армении. "Мы придаем важность не только международному признанию Геноцида армян, но и предотвращению геноцидов в мире в целом. В этом вопросе мы являемся пионером",- отметил Пашинян, подчеркнув, что вопрос признания Геноцида армян для Армении является глобальной борьбой в направлении предотвращения подобных преступлений в будущем. "Мы не рассматриваем этот вопрос в ракурсе армяно-турецких отношений. Мы готовы установить отношения с Анкарой без предусловий",- подчеркнул Пашинян.