Суббота, 28 Июля 2018 12:55

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян в УИУ "Ереван-Центр" встретился с арестованным накануне ночью вторым президентом Робертом Кочаряном.

Татоян поговорил с Кочаряном, изучил условия его содержания, на месте были решены некоторые поднятые вопросы. Кочарян не представил жалоб относительно отношения к себе сотрудников УИУ.

Аппарат Омбудсмена Армении выразил готовность в полной мере сотрудничать с адвокатами Кочаряна в течение всего процесса.

Отметим, что Кочарян в рамках дела по 1 марта 2008 года обвиняется в свержении Конституционного строя.