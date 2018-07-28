Суббота, 28 Июля 2018 00:30

АрмИнфо. Суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Тем не менее, как сообщил журналистам его адвокат Мигран Погосян, в отношении Хачатурова будет применена альтернативная мера пресечения в виде залога.

При этом он воздержался назвать величину залога, отметив, что сумма не большая – 5 млн драмов.

Ранее ССС Армении предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ, генералу-полковнику Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Роль Хачатурова в событиях 2008 года следователи не уточняют, однако известно, что 1 марта 2008 года Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ.

Как заявил в беседе с журналистами его адвокат Мигран Погосян, Юрию Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему Специальной следственной службой Армении обвинения. "Ему непонятно, в чем его обвиняют>, - сказал Погосян. Сам Хачатуров заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением.