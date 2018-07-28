Суббота, 28 Июля 2018 00:20

АрмИнфо.Суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворило ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца.

Как заявил адвокат Кочаряна Арам Орбелян, завтра в 12:00 на пресс-конференции будет заявлено о том, собирается ли сторона защиты обжаловать решение суда. Между тем, как сообщил другой адвокат 2-го президента Рубен Саакян, они обязательным образом обжалуют решение суда.

Cудебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна возобновилось сегодня в районе 11:00. Незаметно для представителей СМИ, с самого утра карауливших у центрального входа здания суда, Роберт Кочарян вошел в зал судебных заседаний и в течение почти 8 часов оттуда не выходил. Следствие, в свою очередь, не раскрыло имя судьи. Рассмотрение ходатайства закончилось в районе 20:00 и суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Накануне судебное заседание, проходящее в суде, было отложено из-за того, что, как заявляли адвокаты обвиняемого, Роберт Кочарян не был должным образом оповещен.

26-го июля Роберт Кочарян, по собственному признанию, приехал из-за рубежа специально дать показания в ССС, однако после изменения статуса и предъявления обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, передумал и решил этого не делать.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян уже после допроса в ССС в интервью телеканалу "Еркир Медиа" заявил, что под государство подложена настоящая бомба, имея ввиду попытку пересмотреть решение Конституционного суда. Как заметил он, ситуация в стране напоминает 37-й год. «Это обвинение первый симптом, что мы на этом пути”, - отметил Кочарян. "Обвинение сфабрикованное, с политическим подтекстом и не имеет ничего общего с реальностью: Это политическое преследование, вендетта, правовой сюрреализм", - сказал Кочарян. По его словам, предъявляя такое обвинение, следствие, тем самым, не признает решение конституционного суда, результаты президентских выборов 2008 года. По его мнению, предпринимаются попытки перекроить историю в угоду политической конъюнктуре. "Настроения "широких слоев населения" пытаются перевести в правовое поле, и получается, что на президентских выборах 2008 года победил набравший 21,5% Левон Тер- Петросян", - отметил Кочарян. Как считает экс-президент, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Как указал Кочарян, он не намерен избегать ответственности, "готов сесть и пойти до конца", поскольку вся его биография связана с Арменией.

Напомним, что на президентских выборах 19 февраля 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проиграла их Сержу Саргсяну. Официальные итоги голосования вызвали недовольство сторонников оппозиционного кандидата. 1-2 марта в результате столкновения митингующих с правоохранителями погибли 10 человек, 200 были ранены.

Нынешний премьер Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.