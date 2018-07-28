Суббота, 28 Июля 2018 00:05

АрмИнфо.Решением административного суда второй президент Армении Роберт Кочарян арестован.

Отметим, что в рамках дела 1 марта 2008 года Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя. Адвокат Кочаряна только что подтвердил этот факт и сообщил, что завтра в 12 часов дня в Эребуни плаза состоится пресс-конференция, на которой защитники Кочаряна сделают заявление.

Сам он обвинение не принимает и считает дело политически сфабрикованным.

Об этом сообщили источники АрмИнфо, однако, официальной информации пока нет.