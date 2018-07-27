Пятница, 27 Июля 2018 23:47

АрмИнфо. Суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана огласит свое решение о применении в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова ареста в качестве меры пресечения до 24:00. Об этом сообщил журналистам его адвокат Мигран Погосян.

Рассмотрение ходатайства Специальной следственной службы закончилось в районе 22:00.

Ранее ССС Армении предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ, генералу-полковнику Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Роль Хачатурова в событиях 2008 года следователи не уточняют, однако известно, что 1 марта 2008 года Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ. Как заявил в беседе с журналистами его адвокат Мигран Погосян, Юрию Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему Специальной следственной службой Армении обвинения. "Ему непонятно, в чем его обвиняют>, - сказал Погосян. Сам Хачатуров заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

Отметим, что в беседе с корреспондентом АрмИнфо адвокат Хачатурова подчеркнул, что, как генсек ОДКБ, он пользуется полным иммунитетом и применение в его отношении уголовного наказания является противозаконным.