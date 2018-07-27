Пятница, 27 Июля 2018 20:57

АрмИнфо. Суд озвучит решение по ходатайству Специальной следственной слжбы (ССС) об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в 23:30. По словам прокурора Ара Мнацаканяна, рассмотрение хоадатйства завершено. "Суд ушел в комнату совещаний. Решение будет озвучено в 23:30", - сказал он. Тем временем, судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна возобновилось сегодня в районе 11:00. Накануне судебное заседание, проходящее в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана, было отложено из-за того, что, как заявляли адвокаты обвиняемого, Роберт Кочарян не был должным образом оповещен.

Между тем, 26-го июля Роберт Кочарян явился на допрос в ССС в качестве свидетеля, где ему заявили, что он находится в статусе обвиняемого. ССС предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В суд было направлено ходатайство о его аресте. Экс- президент Армении Роберт Кочарян уже после допроса в ССС в интервью телеканалу "Еркир Медиа" заявил, что под государство подложена настоящая бомба, имея ввиду попытку пересмотреть решение Конституционного суда. "Обвинение сфабрикованное, с политическим подтекстом и не имеет ничего общего с реальностью: Это политическое преследование, вендетта, правовой сюрреализм", - сказал Кочарян. По его словам, предъявляя такое обвинение, следствие, тем самым, не признает решение конституционного суда, результаты президентских выборов 2008 года. По его мнению, предпринимаются попытки перекроить историю в угоду политической конъюнктуре. "Настроения "широких слоев населения" пытаются перевести в правовое поле, и получается, что на президентских выборах 2008 года победил набравший 21,5% Левон Тер- Петросян", - отметил Кочарян. Как считает экс-президент, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Как указал Кочарян, он не намерен избегать ответственности, "готов сесть и пойти до конца", поскольку вся его биография связана с Арменией.

Напомним, что на президентских выборах 19 февраля 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проиграла их Сержу Саргсяну. Официальные итоги голосования вызвали недовольство сторонников оппозиционного кандидата. 1-2 марта в результате столкновения митингующих с правоохранителями погибли 10 человек, 200 были ранены.