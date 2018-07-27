Пятница, 27 Июля 2018 20:35

АрмИнфо. Сотрудники медицинского центра <Сурб Григор Лусаворич" протестуют против решения главы Минздрава об освобождении Ара Минасяна от должности директора. "Просим и умоляем власти, чтобы Ара Минасян остался на своем посту", - заявили они. К коллективу больницы присоединились депутаты от РПА Самвел Фарманян и Мигран Акопян.

По словам сотрудников больницы, они готовы в течение нескольких месяцев работать бесплатно, только чтобы возместить ущерб, нанесенный государству и зафиксированный Минздравом в результате проверок.

Участники акции протеста, не дождавшись министра Арсена Торосяна, шествием двинулись в сторону министерства здравоохранения Армении.

Ранее сообщалось, что директор ЗАО медцентр "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасян освобожден от занимаемой должности. Об этом на своей страничке в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян. Министр пояснил, что Минасян освобожден от должности с учетом широкомасштабных злоупотреблений, выявленных при проверках в медцентре. "Примечательно, что все эти злоупотребления продолжались по сей день",- возмущается Торосян, сообщая, что конкурс на выбор нового главы медцентра будет объявлен в установленные законом сроки. Именно сегодня Минздрав обнародовал промежуточный отчет от своих проверках в медцентре "Сурб Григор Лусаворич", согласно которому ущерб, нанесенный государству только за последние два года, составил 545 млн драмов.

Отметим, что Ара Минасян является отцом посла РА в Ватикане, зятя третьего президента Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна.