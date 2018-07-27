Пятница, 27 Июля 2018 20:22

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сомневается, что российско-армянские отношения продолжат продуктивно развиваться.

Об этом он заявил 27-го июля на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым после заседания Евразийского межправительственного совета в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в начале беседы Дмитрий Медведев отметил, что рад возможности продолжить с ним общение и обменяться соображениями по двусторонней повестке дня.

В свою очередь, Пашинян выразил удовлетворение предоставленной возможностью. По его словам, ввиду особенностей нынешней ситуации в республике такие частые встречи являются полезными, так как они дают возможность обсудить все нюансы в двусторонних отношениях, чтобы поднять их на новый уровень. "Думаю, что и Москва, и Ереван искренне в этом заинтересованы, и я рад тому, что в течение последних двух с половиной месяцев я имел неоднократную возможность обсудить все эти вопросы", - подчеркнул глава правительства Армении. Как указал Пашинян, для него очевидно, что армяно- российские отношения развиваются очень продуктивно и эффективно. "У меня практически нет сомнений, что этот дух не только продолжится, но и станет более эффективным", - заключил Никол Пашинян.