Пятница, 27 Июля 2018 20:20

АрмИнфо. Сын владельца специализированного центра торговли золотыми и серебряными ювелирными изделиями "Мир золота" Артур Вагаршян, возможно, был пойман на контрабанде наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов (КГД) Армении в ответ на запрос АрмИнфо, в ходе предварительного следствия уголовного дела, расследуемого Следственным управлением ведомства 16-го января 2018 года Артур Вагаршакович Вагаршян (бывшая фамилия-Абраамян) был задержан по подозрению в контрабанде наркотиков через госграницу РА.

Согласно информации, 18-го января было принято решение о привлечение Артура Вагаршяна в качестве обвиняемого. Ему было предъявлено обвинение по признакам п.1, ч. 3-й, ст. 267.1 и п.2, ч. 2-й ст. 268-й УК РА. Суд общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш удовлетворил ходатайство следователя и в отношении А. Вагаршяна была избрана мера пресечения в виде ареста. Тем не менее, уже 26-го января с.г. ходатайство адвоката об изменении меры пресечения была удовлетворена судом, и обвиняемый был отпущен на свободу. Предварительное расследование по делу продолжается.

Вместе с тем, как сообщили из Следственного управления КГД, несмотря на муссируемую в СМИ информацию, супруга Вагарша Абраамяна Нуне Налбандян, не была задержана в рамках расследуемого уголовного дела, и обыск следственным органом в центре торговли золотом не проводился. Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что владелец центра торговли "Мир золота" ("Воску ашхар") Вагарш Абраамян, его супруга Нуне Налбандян вместе с сыном Артуром Абраамяном были задержаны за контрабанду марихуаны, в частности из США.