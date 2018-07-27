Пятница, 27 Июля 2018 19:41

АрмИнфо. Секретариат ОДКБ пока не располагает информацией об обвинениях властей Армении в отношении Юрия Хачатурова. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Владимир Зайнетдинов.

"Как и было ранее сообщено, в июле генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отбыл в Ереван для дачи показаний в качестве свидетеля по событиям 1-2 мая 2008 года. Иной информацией секретариат ОДКБ не располагает", - отметил собеседник агентства. Между тем, Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение генеральному секретарю ОДКБ, генералу-полковнику Юрию Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. Роль Хачатурова в событиях 2008 года следователи не уточняют, однако известно, что 1 марта 2008 года Хачатуров командовал ереванским гарнизоном ВС Армении. С 2017 года он является генеральным секретарем ОДКБ. Как заявил в беседе с журналистами его адвокат Мигран Погосян, Юрию Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему Специальной следственной службой Армении обвинения. "Ему непонятно, в чем его обвиняют>, - сказал Погосян. Сам Хачатуров заявил, что не согласен с предъявленным ему обвинением.

Отметим, что в том же суде - в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана, в эти минуты рассматривается представленное Специальной следственной службой Армении ходатайство об избрании в отношении 2-го президента РА Роберта Кочаряна меры пресечения в виде заключения под стражу.