Пятница, 27 Июля 2018 19:03

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Санкт-Петербурге на заседании Евразийского межправительственного совета подтвердил полную приверженность Республики Армения взятым международным обязательствам, в том числе в рамках ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, премьеры стран ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, обсудили вопросы углубления интеграционного взаимодействия в таможенной, энергетической, транспортной и иных сферах экономики. В частности, стороны коснулись цифровой повестки ЕАЭС, промышленной кооперации, таможенного взаимодействия и усовершенствования договорно-правовой базы ЕАЭС. Участники межправсовета обсудили также вопрос создания органа по расследованию авиационных инцидентов и формирования общего рынка газа.

По словам Пашиняна, тема продвижения цифровой повестки приоритетна как для Армении, так и ЕАЭС в целом. А общий рынок газа, как считает премьер, придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между странами, повысит уровень интеграции и конкурентоспособности экономик государств-членов, уровень надежности, доступности и качества газоснабжения потребителей, будет способствовать развитию добросовестной конкуренции в союзе, положительно повлияет на процесс ценообразования.

Совет принял решение провести следующее заседания осенью 2018 года в Белоруссии.