Пятница, 27 Июля 2018 17:53

АрмИнфо. Львиная доля финансирования "бархатной революции" в Армении поступила из России. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с бизнесменами армянского происхождения в Санкт- Петербурге.

В целом, по словам премьера, революция не потребовала больших денежных вливаний. Вместе с тем, даже по приблизительным подсчетам, как считает Пашинян, основная масса средств была перечислена именно армянами, проживающими в РФ.

При этом, как указал глава армянского правительства и лидер "бархатной революции", ему запомнилось как в ходе пешего хода ему позвонили из Сахалина (РФ, Ред.) и сообщили, что перечислили деньги. Это были "первые деньги", отметил он. "В целом армянскую революцию на 90% финансировала диаспора, из них 50%, если не больше, из России>, - пояснил он. Денежные перечисления, как отметил Пашинян, были также из США и Европы. <Мы, наверное, обнародуем географию финансирования. И не только люди с достатком перечисляли средства - люди переводили деньги со своих зарплат. И в этом есть уникальность нашей революции. Народ сам решил свою проблему и народу должны быть благодарны", - сказал Пашинян.

Отметим, что в ходе встречи некоторые российские бизнесмены пожаловались премьеру на противозаконные действия своих партнеров из Армении. В частности, один из них рассказал, что депутат-республиканец, владелец концерна Джермук-групп Ашот Арсенян "украл" у него конвейерную линию и продал ее без ведома предпринимателя. "Кроме того, я купил завод в селе Арени, а потом обнаружил, что у меня по документам нет завода. Но если ситуация измениться, я приеду в Армению, изучу рынок и готов, доверившись вам, инвестировать еще 3 млрд драмов (порядка $6 млн)",- пообещал предприниматель.

Другой бизнесмен пожаловался на действия депутата-республиканца, владельца концерна "Алекс Григ" Самвела Алексаняна, который, по его утверждению, вошел в долю с ним при строительстве сахарного завода в Севане и разорил его. "Но теперь я готов реабилитировать предприятие, если меня хоть на время освободят от НДС",- отметил предприниматель. Премьер Пашинян в рамках закона пообещал оказать содействие предпринимателям в решении их проблем.

Напомним, что в начале июня премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил на своей странице в Facebook отчет о средствах, которые ему жертвовали в период "бархатной революции". "Предварительно-полный" список состоит из 48 страниц формата А4. Минимальная сумма внесенная в поддержку революции составила 5 драмов. Крупнейшим переводом была сумма в 1 миллион 955 тысяч драмов (4135 долларов). В результате организаторам смены власти пожертвовали 73 миллиона 589 тысяч 894 драма (около 152 тысяч 559 долларов), 51 910 долларов США (около 25 миллионов 20 тысяч 620 драмов), 14 тысяч 344 евро (около 8 миллионов 91 тысяч 357 драмов), 2 миллиона 48 тысяч 408 рублей (16 миллионов 141 тысяч 455 драмов). В общей сложности сумма составила - 122 миллиона 843 тысячи 326 драмов (около 254 тысяч 861 доллара).