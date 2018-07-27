Пятница, 27 Июля 2018 17:49

АрмИнфо. Директор ЗАО медцентр "Св.Григор Лусаворич" Ара Минасян освобожден от занимаемой должности. Об этом на своей страничке в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян.

Министр пояснил, что Минасян освобожден от должности с учетом широкомасштабных злоупотреблений, выявленных при проверках в медцентре. "Примечательно, что все эти злоупотребления продолжались по сей день",- возмущается Торосян, сообщая, что конкурс на выбор нового главы медцентра будет объявлен в установленные законом сроки. Отметим, что Минздрав сегодня обнародовал промежуточный отчет от своих проверках в медцентре "Св. Григор Лусаворич", согласно которому ущерб, нанесенный государству только за последние два года, составил 545 млн драмов.

Отметим, что Ара Минасян является отцом посла РА в Ватикане, зятя третьего президента Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна.

Между тем, доктор медицинских наук, профессор Ара Минасян считается одним из лучших врачей и организаторов здравоохранения республики, успешно делавший карьеру высокого профессионала задолго до появления родственных связей с Сержем Саргсяном.