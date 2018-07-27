Пятница, 27 Июля 2018 17:47

АрмИнфо. Для корпоративных клиентов Beeline уже действует обновленный офис Beeline Business, который работает в центре Еревана по адресу Северный проспект 4, на втором этаже офиса продаж и обслуживания Beeline.Как сообщает пресс-служба компании, корпоративные клиенты компании могут посещать офис по рабочим дням с 10:00 по 19:00 по любым вопросам, связанным с обслуживанием: чтобы получить консультацию или информацию о новых продуктах и услугах, подписать договор и так далее. Beeline также сообщает о запуске круглосуточного телефонного номера 8300 для корпоративных клиентов. По этому номеру можно получить поддержку по VPN и интернет услугам.

<Корпоративные клиенты всегда были в центре нашего внимания, и сегодня мы рады предложить им обслуживание нового уровня. Теперь они могут выбрать наиболее удобный для себя способ обслуживания: онлайн, по телефону или в офисе обслуживания. Мы сами будучи бизнес-организацией прекрасно пониманием, какие могут быть у компаний требования е сервису, и всегда будем стремиться предлагать нашим клиентам самые простые и удобные решения>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, с мая этого года на сайте компании для корпоративных клиентов действует раздел http://www.b2b.beeline.am, на котором размещена информация для корпоративных клиентов, действует улучшенный <Личный кабинет> с новыми удобными инструментами управления профилем и возможностью онлайн-сервиса. Более подробную информацию можно найти на сайте www.beeline.am Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".