Пятница, 27 Июля 2018 17:43

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) стал победителем в номинации "Первые бесконтактные карты в Армении" на состоявшемся на днях форуме "Innovation Award", организованном международной платежной системой MasterCard.Как сообщает пресс-служба банка, в 2017 г. Банк ВТБ (Армения) первым на рынке Армении стал выпускать и обслуживать бесконтактные карты MasterCard PayPass, благодаря чему безналичный платеж можно совершать всего лишь одним прикосновением карты к терминалу с логотипом PayPass (волна) в торгово-сервисных точках не только Армении, но и всего мира.

Технология бесконтактных платежей PayPass является одним из самых современных, быстрых, доступных и надежных способов осуществления карточных платежей. Преимуществами бесконтактных карт MasterCard PayPass являются безопасность, удобство, и скорость.

Согласно источнику, для осуществления оплаты не нужно передавать карту кассиру, т.е. владелец карты полностью контролирует процесс оплаты, таким образом, защищая данные своей карты и предотвращая риск возможного мошенничества. В частности оплачивать покупки бесконтактной картой очень просто - нужно просто поднести карту к POS-терминалу, оснащенному возможностью считывания бесконтактных карт, и в течение секунды оплата будет совершена. Покупки оплачиваются мгновенно в одно касание к POS-терминалу, а для транзакций до 10 000 драмов не требуется введение PIN-кода.

Партнерство Банка ВТБ (Армения) и международной платежной системы MasterCard имеет уже историю 7 лет, на протяжении которых из года в год сотрудничество приобретало все более выгодный и продуктивный характер для обоих партнеров. Были запущены ряд продуктов, услуг и акций, нацеленных на повышение качества обслуживания, комфортности и выгодности клиентов.

По данным 16-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИА АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт, причем как общему, так и MasterCard и Visa, а также по объему пластиковых транзакций. Так, на 1 октября 2017г у Банка насчитывается почти 334 тыс. карт, из коих свыше 181 тыс. - это MasterCard и около 153 тыс. - это Visa. За 9 месяцев 2017 года объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) составил 181.2 млрд драмов, из коих около 93% или 167.2 млрд - это банкоматные транзакции. Объем пластиковых транзакций Банку удалось нарастить в годовом разрезе на 13,5%, а банкоматных транзакций - на 14%. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro и MasterCard, наряду с этим обслуживая и локальные карты ArCa. Банк ВТБ (Армения) имеет собственный процессинг.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.