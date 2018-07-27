Пятница, 27 Июля 2018 17:23

АрмИнфо. Незаконная блокада дорог к Амулсару не только чревата экологическими, социальными, экономическими последствиями, но также несет риски, которые могут нанести серьезный урон инвестиционному рейтингу Армении. Такое мнение в беседе с АрмИнфо выразила менеджер социальных проектов компании Lydian Armenia Нара Казарян, на просьбу прокоментировать ситуацию, связанную с блокадой дороги к месторождению, предпринятой рядом <зеленых> активистов.

<Есть закон, в соответствии с которым мы осуществляем свою деятельность. И сейчас, находясь на завершающем этапе, когда 70-80% работ позади, мы сталкиваемся с подобного рода саботажем, для противодействия которого со стороны властей не предпринимается конкретных шагов. Я не специалист, и не могу оперировать показателями, однако полагаю, что сложившаяся вокруг Амулсара ситуация скажется на инвестиционном рейтинге страны. Подобное отношение к инвесторам неприемлемо>, - подчеркнула она.

В этой связи эксперт сослалась на недавнее заявление Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РА Ричарда Миллса, который подчеркнул, что американские инвесторы не готовы к реализации крупных проектов в Армении, пока не увидят как сегодняшняя власть, разрешит, в том числе и ситуацию с Амулсаром.

Для международного сообщества, как продолжила эксперт, участие в Амулсарском проекте таких авторитетных структур как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и IFC, участвующей в проекте на первоначальном этапе, свидетельствует о том, что Lydian Armenia руководствуется в своей работе лучшими мировыми стандартами. <Учитывая вышесказанное и то, что Lydian Armenia осуществляет свою деятельность в рамках законов, неприемлемо, что другие месторождения продолжают спокойно работать. Для любого инвестора становится очевидным, что по отношению к компании применяются неравные правила игры>, - констатировала Н. Казарян.

Возвращаясь к экономическим показателям, эксперт отметила, что ежедневно из-за простоя работ на месторождении, компания теряет порядка $500 тыс., и это без учета заработных плат: <Если правительство не предпримет конкретных шагов, чтобы остановить этот саботаж - компания будет вынуждена освободить от работы определенных местных сотрудников, средняя заработная плата которых составляет порядка 300 тыс. драмов>. В частности, Н. Казарян отметила, что из общего количества персонала, число которого на момент блокады дорог насчитывало 1 313 человек, 32% приходится на жителей местных общин - Джермук, Гндеваз, Сараван и Горайк. И в случае, если люди лишаться работы, остановится финансовый приток в семьи, что в свою очередь приведет к новой миграционной волне. <Ситуация имеет существенный мультипликативный эффект. Это должно быть серьезным сигналом для правительства, чтобы своевременно предпринять какие- либо шаги во избежание ухудшения экономических показателей>.

По части закупок Н.Казарян сообщила, что в период с марта 2017г. по май 2018г. только компаниями-подрядчиками в местных общинах, преимущественно из Джермука и Гндеваза было реализовано закупок на $2.1 млн. <Основные расходные статьи подрядчиков - это топливо, продукты питания, жилье и транспортные услуги. Учитывая, что численность населения общин составляет 6.5 тыс. - 7 тыс. граждан, это довольно-таки неплохие показатели>, - подчеркнула она.

Кроме того, в сложившейся ситуации в общинах страдает и бизнес, которым оказывает содействие Lydian Armenia. В этой связи она отметила, что в рамках объявленного ранее тендера, компания оказала содействие развитию малого бизнеса, в частности, при запуске производства канцелярских принадлежностей, которые закупались Lydian. Ежемесячная выручка составляла порядка $1.4 тыс. Еще один бизнес в Сараване по предоставлению транспортных услуг, по словам Н.Казарян, может пострадать ввиду того, что компания занималась перевозкой сотрудников из Саравана и Горайка на территорию месторождения. И таких примеров очень много, поскольку за последние два года в 4 общинах Lydian Armenia оказала содействие 54 хозсубъектам малого бизнеса.

По мнению эксперта ситуация достигла критической точки, так как правительство все еще не представило конкретных планов по разрешению ситуации, хотя со стороны компании и жителей общин уже было направлено несколько писем правительству. Более того, по словам Н. Казарян, оттягивание решения вопроса со стороны правительства вносит сумятицу и среди самих жителей.

<Ситуация становится критической и в плане восприятия. Люди очень обеспокоены, так как нет порядка. Звонят нам, интересуются, как и чем могут помочь. Группа граждан, которая перекрыла дороги, настроена агрессивно, царит анархия. Это негативно сказывается не только на компании, но и государстве в целом. Мы даже предложили вовлечь в это дело СНБ, пусть проведет соответствующие проверки. Я не помню какой-либо компании, которая выступила бы с подобным заявлением>, - подчеркнул она.

В завершение Н.Казарян выразила надежду, что власти понимают всю серьезность вопроса и предпримут необходимые шаги. <Здесь нельзя оттягивать, риски могут привести к эскалации. Ситуация, действительно, становится все более серьезной>, - резюмировала она.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.