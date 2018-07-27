|Никол Пашинян в Санкт-Петербурге подтвердил полную приверженность Армении взятым международным обязательствам, в том числе в рамках ЕАЭС
|Лавров и Мнацаканян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
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|Beeline открыл обновленный офис для корпоративных клиентов
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|Партия "Наследие" в продолжение дел по событиям 2008 года требует раскрытия преступлений, связанных с "фальсификацией" итогов президентских выборов 2013 года
|Давид Арутюнян обвинил Специальную следственную службу в правовом нигилизме и юридической безграмотности
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Партия "Гражданский договор" не желает комментировать последние процессы вокруг дела по событиям 1 марта 2008 года
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|Блок "Царукян" рассматривает дело 1 марта 2008 года исключительно в правовой плоскости
|Серый кардинал при дворе Роберта Кочаряна был вызван в ССС
|Шармазанов: Не понимаю поспешность следствия арестовать Кочаряна
|Генсеку ОДКБ предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в Армении
|Минздрав Армении опубликовал промежуточные результаты проверки в медцентре "Сурб Григор Лусаворич"
|"Дашнакцутюн": Уголовное преследование в отношении Кочаряна и других должностных лиц, занимавших посты в 2008 году, может рассматриваться, как политическое преследование
|Министр: Решение КС и предъявленное Кочаряну обвинение не имеют ничего общего друг с другом
|Ереванский суд рассматривает ходатайство об аресте Роберта Кочаряна
|В Арцахе выстрелом противника ранен 20-летний военнослужащий
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна состоится в 11:00 27-го июля
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го июня
|Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу 1 марта; второй президент считает это бомбой, подложенной под армянскую государственность
|Глава Генштаба Армении встретился с военными консультантами из США
|Lydian Armenia представила видеоматериал, в котором фигурируют лица, замешанные в блокаде дорог Амулсара
|Министр здравоохранения и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Завершился трехчасовой допрос Роберта Кочаряна по делу 1 марта 2008 года
|Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий руководством ГНКО "Национальный архив Армении"
|Дорожная полиции РА в скором времени перейдет на "балловые" административные наказания
|Пашинян: Эффективность расходования госсредств различными структурами составляет от силы 50%, остальное уходит в "мусор"
|Начался допрос второго президента Армении и генсека ОДКБ в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года
|Министр диаспоры Армении с 10-дневным визитом посетит США
|Пашинян призвал должностных лиц и чиновников впредь быть более бдительными при изучении писем граждан
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий установить дипломатические отношения с Турцией
|Мушег Бабаян, возможно, предпочел увольнение допросу Кочаряна
|По информации СМИ инициатором перестрелки в ереванской общине Эребуни был замдиректора государственной филармонии Армении
|Давид Ананян: Если всех бизнесменов отправить за решетку, то у нас их просто не останется
|Министерство труда и социальных вопросов Армении инициирует обсуждения по закону "О профессиональных союзах"
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|И.о. исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" обратился к донорам с открытым письмом
|При содействии "Beeline" для молодежи стартует Summer Business School 2018
|Премьер-министр РА: В борьбе с коррупций в Армении никакого компромисса не будет
|Глава Минохраны природы: проблема обрастания Севана водорослями обусловлена не только высоким температурным фоном
|На министерской конференции по обеспечению свободы религии в Вашингтоне был поднят вопрос о возвращении религиозной собственности армян, утраченной во время Геноцида
|Премьер-министр Пашинян: Армения должна быть готова к войне с Азербайджаном
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|Никол Пашинян: Российские погранвойска охраняют армяно-турецкую границу, что очень важно для Армении
|Пашинян: Разговор о продаже оружия Азербайджану будет продолжен, причем не только с Россией, но и Белоруссией - с партнерами Армении по ОДКБ
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АрмИнфо. Тот факт, что второй президент Армении Роберт Кочарян очутился в роли обвиняемого, еще раз свидетельствует о том, что воля народа - превыше всего, и любое посягательство на нее рано или поздно карается законом. Об этом говорится в заявлении партии "Наследие", поступившем в АрмИнфо.
Партия призывает правоохранительные органы быть последовательными в раскрытии этого и других аналогичных преступлений, в частности, фальсификации итогов президентских выборов 2013 года (по утверждению "Наследия", на этих выборах победил ее лидер Раффи Ованнисян, однако Серж Саргсян сфальсифицировал итоги голосования ред.). Согласно заявлению партии, события 2013 года также являлись посягательством на конституционный строй: "Продолжая худшие традиции 2008 года (первый срок избрания Сержа Саргсяна ред.) Саргсян и его режим во второй раз подавили волю народа, сфальсифицировав итоги выборов 2013 года. Это было очередным ударом по государственности, который не получил правовой оценки. Партия "Наследие" готова оказать правоохранительным органам всяческую поддержку в раскрытии преступлений 2013 года".
Тем не менее, "Наследие" акцентирует внимание на необходимости соблюдения конституционных прав всех граждан, в том числе и обвиняемых по последним громким делам.
|Никол Пашинян в Санкт-Петербурге подтвердил полную приверженность Армении взятым международным обязательствам, в том числе в рамках ЕАЭС
|Лавров и Мнацаканян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Пашинян: Львиная доля финансирования "бархатной революции" в Армении поступила от армян России
|Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
|Beeline открыл обновленный офис для корпоративных клиентов
|Банк ВТБ (Армения) победил в номинации "Первые бесконтактные карты в Армении" на форуме "Innovation Award", организованном MasterCard
|Эксперт: Саботаж в отношении Lydian Armenia несет инвестиционные риски
|Партия "Наследие" в продолжение дел по событиям 2008 года требует раскрытия преступлений, связанных с "фальсификацией" итогов президентских выборов 2013 года
|Давид Арутюнян обвинил Специальную следственную службу в правовом нигилизме и юридической безграмотности
|Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
|Партия "Гражданский договор" не желает комментировать последние процессы вокруг дела по событиям 1 марта 2008 года
|Москва приветствует конструктивные контакты между Ереваном и Баку
|Блок "Царукян" рассматривает дело 1 марта 2008 года исключительно в правовой плоскости
|Серый кардинал при дворе Роберта Кочаряна был вызван в ССС
|Шармазанов: Не понимаю поспешность следствия арестовать Кочаряна
|Генсеку ОДКБ предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя в Армении
|Минздрав Армении опубликовал промежуточные результаты проверки в медцентре "Сурб Григор Лусаворич"
|"Дашнакцутюн": Уголовное преследование в отношении Кочаряна и других должностных лиц, занимавших посты в 2008 году, может рассматриваться, как политическое преследование
|Министр: Решение КС и предъявленное Кочаряну обвинение не имеют ничего общего друг с другом
|Ереванский суд рассматривает ходатайство об аресте Роберта Кочаряна
|В Арцахе выстрелом противника ранен 20-летний военнослужащий
|Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна состоится в 11:00 27-го июля
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го июня
|Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу 1 марта; второй президент считает это бомбой, подложенной под армянскую государственность
|Глава Генштаба Армении встретился с военными консультантами из США
|Lydian Armenia представила видеоматериал, в котором фигурируют лица, замешанные в блокаде дорог Амулсара
|Министр здравоохранения и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Завершился трехчасовой допрос Роберта Кочаряна по делу 1 марта 2008 года
|Следственный комитет возбудил дело по факту превышения должностных полномочий руководством ГНКО "Национальный архив Армении"
|Дорожная полиции РА в скором времени перейдет на "балловые" административные наказания
|Пашинян: Эффективность расходования госсредств различными структурами составляет от силы 50%, остальное уходит в "мусор"
|Начался допрос второго президента Армении и генсека ОДКБ в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года
|Министр диаспоры Армении с 10-дневным визитом посетит США
|Пашинян призвал должностных лиц и чиновников впредь быть более бдительными при изучении писем граждан
|Никол Пашинян: Армения готова без предусловий установить дипломатические отношения с Турцией
|Мушег Бабаян, возможно, предпочел увольнение допросу Кочаряна
|По информации СМИ инициатором перестрелки в ереванской общине Эребуни был замдиректора государственной филармонии Армении
|Давид Ананян: Если всех бизнесменов отправить за решетку, то у нас их просто не останется
|Министерство труда и социальных вопросов Армении инициирует обсуждения по закону "О профессиональных союзах"
|Давид Ананян: КГД в своей работе не может руководствоваться категориями "нравится- не нравится"
|И.о. исполнительного директора Всеармянского фонда "Айастан" обратился к донорам с открытым письмом
|При содействии "Beeline" для молодежи стартует Summer Business School 2018
|Премьер-министр РА: В борьбе с коррупций в Армении никакого компромисса не будет
|Глава Минохраны природы: проблема обрастания Севана водорослями обусловлена не только высоким температурным фоном
|На министерской конференции по обеспечению свободы религии в Вашингтоне был поднят вопрос о возвращении религиозной собственности армян, утраченной во время Геноцида
|Премьер-министр Пашинян: Армения должна быть готова к войне с Азербайджаном
|Председатель СК Айк Григорян предложил министру труда изучить процесс формирования списка социально необеспеченных семей и выделения им пособий
|Никол Пашинян: Российские погранвойска охраняют армяно-турецкую границу, что очень важно для Армении
|Пашинян: Разговор о продаже оружия Азербайджану будет продолжен, причем не только с Россией, но и Белоруссией - с партнерами Армении по ОДКБ
|Пашинян: Тяжела не "шапка мономаха", а боязнь разочаровать народ
|Допрос Роберта Кочаряна будет записан, но не обязательно предан гласности: Глава ССС
|Имя человека, внесшего залог в размере более 2 млн долларов за изменение меры пресечения Вачагана Казаряна не запомнилось главе ССС Армении
|Служебное расследование в отношении племянника экс-начальника Полиции Армении временно приостановлено
|Арцвик Минасян и Петр Свитальски обсудили перспективы сотрудничества
|КГД проводит мероприятия по контролю в сфере общественного питания
|Премьер-министр Армении обсудил работы по подготовке к 17-му Саммиту Франкофонии
|Посольство США и Минобразования РА подписали протокольный меморандум "Программа посольства США - Access. Обучение английскому языку"
|Директор Beeline по ИТ встретился c участниками Sevan Startup Sammit 2018
|В КГД Армении возбуждено уголовное дело в связи с махинациями при строительстве учебного центра Минфина в Дилижане
|Министр охраны природы Армении и посол Чехии в РА обсудили пути взаимодействия в сфере экологии
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