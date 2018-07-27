Пятница, 27 Июля 2018 17:20

АрмИнфо. Тот факт, что второй президент Армении Роберт Кочарян очутился в роли обвиняемого, еще раз свидетельствует о том, что воля народа - превыше всего, и любое посягательство на нее рано или поздно карается законом. Об этом говорится в заявлении партии "Наследие", поступившем в АрмИнфо.

Партия призывает правоохранительные органы быть последовательными в раскрытии этого и других аналогичных преступлений, в частности, фальсификации итогов президентских выборов 2013 года (по утверждению "Наследия", на этих выборах победил ее лидер Раффи Ованнисян, однако Серж Саргсян сфальсифицировал итоги голосования ред.). Согласно заявлению партии, события 2013 года также являлись посягательством на конституционный строй: "Продолжая худшие традиции 2008 года (первый срок избрания Сержа Саргсяна ред.) Саргсян и его режим во второй раз подавили волю народа, сфальсифицировав итоги выборов 2013 года. Это было очередным ударом по государственности, который не получил правовой оценки. Партия "Наследие" готова оказать правоохранительным органам всяческую поддержку в раскрытии преступлений 2013 года".

Тем не менее, "Наследие" акцентирует внимание на необходимости соблюдения конституционных прав всех граждан, в том числе и обвиняемых по последним громким делам.