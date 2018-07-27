Пятница, 27 Июля 2018 16:47

АрмИнфо. Член Республиканской партии Армении, экс-министр юстиции Давид Арутюнян крайне озабочен фактом уголовного преследования 2-го президента Роберта Кочаряна. Помимо этого, считает экс- министр, ходатайство об аресте экс-президента Армении лишено правовых формулировок. Об этом он заявил 27-го июля в беседе с журналистами.

В частности, по мнению Арутюняна, если бы были серьезные правовые аргументы, то они должны были быть представлены также в сообщении для прессы, которое не содержало правовых элементов. "Я вижу неправильные трактовки закона. К примеру, говорится, что армия может использоваться по вопросам безопасности, и у меня, по крайней мере, создалось впечатление, что авторы материала предполагают, что безопасность касается лишь внешних угроз. В действительности это не так, достаточно немножко углубиться в закон, и будет ясно, что безопасность имеет как внешний, так и внутренний компонент и, в данном смысле, использование армии допустимо в подобных ситуациях>, - заявил он.

Как указал экс-глава Минюста, для любого юриста не проблематично ознакомиться с законом "О правовом режиме чрезвычайного положения", принятом в 2012 году, который также предусматривает возможность использования ВС при чрезвычайном положении. Закон, как заметил Арутюнян, получил положительное заключение Венецианской комиссии ПАСЕ, к тому же в целом ряде европейских стран действует точно такой же порядок. Вместе с тем Конституция, в том числе - действующая, запрещает преследовать президента за действия, вытекающие из его полномочий - даже после того, как он покинет пост президента. "Другое дело, если данные действия совершаются вне полномочий, чего не было", - подчеркнул он. Помимо этого, как считает Арутюнян, в тот момент ситуация была такой, когда не объявление чрезвычайного положения могло привести к дополнительным жертвам.

Что касается самого уголовного преследования и замечания Роберта Кочаряна о том, что процесс, инициированный против него обусловлен желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов, то, по мнению Давида Арутюняна, речь на сегодня идет не только о 2-м президенте, но и всех военных деятелях Армении, которые долгие годы имели четкую и неуклонную позицию в карабахском вопросе. "Я вижу некую тенденцию, в том, что именно данным лицам в первую очередь предъявляются обвинения и это меня также беспокоит", - отметил он.