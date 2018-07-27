Пятница, 27 Июля 2018 16:19

АрмИнфо. Республиканская партия Армении выражает свою глубокую озабоченность в связи с предъявлением второму президенту РА Роберту Кочаряну обвинения и предложением применения в его отношении ареста.

Как говорится в заявлении Исполнительного органа РПА, предъявленное обвинение оставляет впечатление политического преследования и в правовом плане является абсурдным. "Считаем сложившуюся ситуацию угрозой для демократического развития Армении и ударом по процессу построения правового государства. Уголовное дело, возбужденное по политическим мотивам, ставит под угрозу конституционный строй",- говорится в заявлении.

Партия рассматривает "сфабрикованный" и "не имеющий ничего общего с принципами законности" процесс в отношении бывшего верховного главнокомандующего, имеющего принципиальную позицию по арцахскому вопросу и внесшего неоценимый вклад в арцахскую освободительную борьбу, как метод давления на оппонентов, которые могут противостоять возможным развитиям вокруг карабахского урегулирования, отличающимся от традиционных подходов армянской стороны, продвигаемых на протяжении лет.

Отметим, что Роберт Кочарян, находящийся в розыске экс-министр обороны Микаэл Арутюнян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, занимавший в 2008 году должность главы Ереванского гарнизона, проходят в качестве обвиняемых по делу 1 марта 2008 года.