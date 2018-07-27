Пятница, 27 Июля 2018 16:00

АрмИнфо. Партия "Гражданский договор" не желает комментировать последние процессы вокруг дела по событиям 1 марта 2008 года, в частности, предъявление обвинения второму президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя.

Такую позицию представителей партии депутат от ГД Лена Назарян в беседе с корреспондентом АрмИнфо объяснила тем фактом, что дело находится в правовой плоскости, и было бы нецелесообразно на данном этапе выступать с политическими оценками, которые могут помешать процессу и воздействовать на него. "Дождемся окончания следствия",- предложила она.

При этом Назарян также не захотела прокомментировать политические заявления Кочаряна о том, что дело является сфабрикованным и напоминает политическую вендетту. "В любом случае Кочарян сейчас находится в статусе обвиняемого, считаю нецелесообразным на данном этапе комментировать его заявления",- отметила она.

Отметим, что второму президенту Армении Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Микаэлу Арутюняну, который сейчас находится в розыске, и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, занимавшему в 2008 году пост главы Ереванского гарнизона, в рамках дела 1 марта предъявлено обвинение в свержении конституционного строя.