Пятница, 27 Июля 2018 15:33

АрмИнфо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху, передает РИА Новости. В Баку в пятницу прошли политические консультации между официальными представителями МИД Азербайджана и России.

По её словам, <Россия как страна посредник зарекомендовала себя эффективно и конструктивно в вопросе урегулирования карабахского конфликта>. <Россия прекрасно отдаёт себе отчёт и прекрасно понимает тему. Встречи по урегулированию конфликта проходят на различном уровне. Мы приветствуем любые встречи между Баку и Ереваном, о которых договариваются обе стороны и которые проходят конструктивно>, - заявила она.