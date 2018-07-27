Пятница, 27 Июля 2018 15:12

АрмИнфо. Блок "Царукян" не хочет выступать с политическими комментариями относительно последних процессов вокруг дела по событиям 1 марта 2008 года. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила депутат от блока Наира Зограбян.

"Дело находится в правовой плоскости, и мы не считаем целесообразным на данном этапе выступать с политическими заявлениями. Мы этот вопрос рассматриваем исключительно в правовой плоскости",- заявила Зограбян, при этом сообщив, что сегодня с письмом обратилась к премьер-министру Николу Пашиняну с предложением объявить в стране амнистию. По ее словам, это поможет разгрузить тюрьмы и является долгожданным гуманным шагом.

Отметим, что партия "Процветающая Армения", являющаяся основной силой блока "Царукян", в 2008 году была создана именно по инициативе второго президента Роберта Кочаряна, который в настоящее время проходит в качестве обвиняемого по делу 1 марта. Лидер блока Гагик Царукян в свое время являлся ближайшим соратником Кочаряна.

По делу 1 марта 2008 года проходят также экс-министр обороны Микаэл Арутюнян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в 2008 году являлся главой Ереванского гарнизона. В настоящее время в ССС вызван также экс-советник Кочаряна Армен Геворкян, который считался "серым кардиналом" при правлении второго президента.