Пятница, 27 Июля 2018 15:12

АрмИнфо. Бывший вице-премьер Армении Армен Геворгян, который с июня 2007 года по апрель 2008 года являлся секретарем Совбеза Армении и считался серым кардиналом <при дворе> Роберта Кочаряна, 26-го явился на допрос в Специальную следственную службу (ССС) Армении. Информацию

подтвердили корреспонденту АрмИнфо в пресс-службе ведомства. Вместе с тем, следственный орган на данном этапе воздержался сообщить в рамках какого дела, и в каком статусе был вызван Геворгян.

Тем не менее, по различным данным, Армен Геворгян был вызван именно в рамках дела 1-го марта.

Отметим, что в эти минуты продолжается судебное заседание, на котором рассматривается ходатайство ССС о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении 2-го президента Армении Роберта Кочаряна по делу 1-го марта. По тому же делу представлено ходатайство в суд об аресте генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, который в дни известных событий руководил ереванский гарнизон.