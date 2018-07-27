Пятница, 27 Июля 2018 15:11

АрмИнфо. "Считаю нецелесообразным и нелогичным предложение следствия о применении в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна ареста, в качестве меры пресечения. В конце концов, Кочарян сам явился на допрос, заявил, что намерен оставаться до конца следствия и ответить на все вопросы. Не понимаю поспешность следствия в стремлении применить в отношении второго президента Армении, первого президента Арцаха, человека, внесшего большой вклад в освободительную борьбу за НКР и в дело развития РА, ареста". Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь Республиканской партии, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

"Кочарян в свое время не испугался вражеских пуль, вряд ли он испугается следствия. Так, что поспешное стремление арестовать его для меня не понятно",- отметил пресс- секретарь, при этом в определенной степени согласившись с мнением Кочаряна о том, что последние процессы вокруг него могут преследовать цель предотвратить возможное участие второго президента в предстоящих политических процессах, в частности, досрочных парламентских выборах.

Шармазанов не исключил проявлений личностных и политических мотивов в деле по событиям 1 марта 2008 года. "Однако, если это так, то подобные проявления могут иметь крайне негативные последствия для государства",- заметил он. Вице-спикер подчеркнул также, что в самом правовом процессе есть много вопросов, вызывающих, как минимум, недопонимание. "Смотрите, статья 140 Конституции Армении гласит - глава государства не может быть подвергнут преследованию в период пребывания у власти и после этого за действия, исходящие из его должностных полномочий. Теперь вопрос, исходило ли объявление Чрезвычайного положения во время мартовских событий 2008 года из должностных полномочий Кочаряна? Кроме того, ему предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя, гарантом которого он сам в бытность свою президентом являлся. Как может, человек являвшийся гарантом конституционного строя, сам же свергнуть его? Есть и другой момент, который вызывает правовой казус - Кочаряну предъявлено обвинение по статье, которая была принята через год после его же отставки. Думаю, что на все эти , мягко говоря, сомнительные моменты должно ответить следствие, которое, надо надеется, будет справедливым и объективным",- резюмировал Шармазанов.

Касаясь обвинения, выдвинутого в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, занимавшего в 2008 году пост главы Ереванского гарнизона, Шармазанов заметил, что это может бросить тень на имидж Армении в ОДКБ, да и на других международных площадках.