Пятница, 27 Июля 2018 14:20

АрмИнфо. На министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания в Вашингтоне министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов подтвердил твёрдую приверженность страны принципам свободы вероисповедания и готовность поддержать международные усилия в этой сфере, сообщается на официальном сайте МИД РК.

"Казахстанская сторона считает, что продвижение религиозных свобод также вносит вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности. Хорошим тому примером является Центральная Азия, которая стремится служить региональной моделью мира, безопасности, стабильности и устойчивого развития", – сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства обратил особое внимание на то, что эти инициативы созвучны идее президента Нурсултана Назарбаева по "исламскому примирению", предложенной на саммите Организации исламского сотрудничества в апреле 2016 года, а также по сближению культур, поддержанной генеральной ассамблеей ООН в декабре 2012 года.

В завершение своего выступления министр проинформировал участников конференции о предстоящем в октябре этого года в Казахстане VI съезде лидеров мировых и традиционных религий, который является уникальной площадкой для поддержания диалога между религиями, культурами и цивилизациями.

Как отмечает пресс-служба МИД РК, на министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания в Вашингтоне государственный секретарь Майк Помпео предложил несколько инициатив, направленных на защиту прав и свобод верующих. Участники конференции поддержали предложение США о принятии Потомакской декларации и Потомакского плана действий в сфере обеспечения религиозных свобод.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств из более чем 80 государств, а также свыше 170 представителей гражданского общества и 100 религиозных лидеров со всего мира.