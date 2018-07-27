Пятница, 27 Июля 2018 13:45

АрмИнфо.Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, занимавшему во время событий 1 марта 2008 года должность главы Ереванского гарнизона, предъявлено обвинение по статье 300 прим.1 (свержение конституционного строя).

Орган предварительного следствия представил ходатайство применить в его отношении в качестве меры пресечения арест. Об этом сообщает специальная следственная служба. Судебное заседание состоится сегодня.

В настоящее время проходит заседание по вопросу избрания меры пресечения второму президенту Роберту Кочаряну в рамках того же дела.