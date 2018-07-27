Пятница, 27 Июля 2018 13:44

АрмИнфо.По промежуточным результатам проверки в медицинском центре "Сурб Григор Лусаворич", которым руководит Ара Минасян - сват экс-президента Армении Сержа Саргсяна, уже выявлены нарушения на сумму более полмиллиарда драмов. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру с целью выяснения элементов для возможного возбуждения уголовного дела.

Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, ущерб, нанесенный государственному бюджету в результате деятельности медцентра в течение 2016- 2018гг. в части предоставления медпомощи населению в рамках госзаказа, оценен на сумму в размере 545 млн драмов.

В частности, были выявлены нарушения в плане получения из госбюджета средств на лечение больных "фантомов". То есть почти все бенефициарии соцпакета, которые должны были пройти ежегодное профилактическое обследование, были оформлены на прохождение стационарного лечения. Мониторинговая группа связалась с ними и почти все заявили, что не получали медпомощь в больничных условиях. Таким образом, за 2016-й год ущерб госказне составил 423,4 млн драмов, а за 2017-й - 20,8 млн драмов.

В результате "манипуляций" технического характера - преувеличения числа проведенных лабораторно-инструментальных исследований в журнале записи поликлинике данной организации, ущерб государству составил 72,6 млн драмов. Стоматологические услуги, которые не нашли документального обоснования, нанесли бюджету урон на сумму около 23,1 млн драмов, реанимационные услуги - 5 млн драмов.

Помимо этого, как отмечается, были выявлены многочисленные нарушения в части организации медпомощи и в сфере законодательства о закупках. Изучения продолжаются.