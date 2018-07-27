Пятница, 27 Июля 2018 13:22

АрмИнфо. Партия АРФ "Дашнакцутюн" выступила с заявлением, в котором выразила свою обеспокоенность в связи с предъявленным второму президенту Роберту Кочаряну и другим должностным лицам, находящимся у власти в 2008 году, обвинения в рамках дела 1 марта 2008 года по свержению конституционного строя .

"Предъявление им обвинения в рамках дела 1 марта 2008 года вызывает беспокойство, и может рассматриваться как политическое преследование",- говорится в заявлении. При этом партия приветствует попытки новых властей установить в стране законность и равное применение правосудия для всех граждан. Вместе с тем она подчеркивает, что все процессы должны исходить из логики и буквы закона и не давать поводов для различных комментариев и кривотолков. "Важным фактором для преодоления вызовов, стоящих перед страной является национальная консолидация и внутриполитическая гармония",- отмечается в заявлении.

При этом партия подчеркивает, что сложившаяся вокруг Армении и Арцаха напряженная ситуация предполагает исключение любых проявлений дискредитации к государственным институтам и , в первую очередь, к армии. "Власти должны осуществлять политику национальной консолидации. Именно в этом контексте должен рассматривать процесс по делу 1 марта 2008 года и другие аналогичные процессы, требующие безоговорочного объективного и всестороннего расследования",- говорится в заявлении.