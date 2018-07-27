Пятница, 27 Июля 2018 13:22

АрмИнфо. Решение Конституционного суда о признании итогов президентских выборов 2008 года действительными не имеют ничего общего с предъявленным второму президенту Армении Роберту Кочаряну обвинением. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил министр юстиции Артак Зейналян. Он напомнил, что Кочаряну предъявлено обвинение по 301.1 статье УК РА - попытка свержения Конституционного строя при сговоре с иными лицами. При этом он подчеркнул, что не следит за процессом по делу 1 марта, знает об этом из СМИ, поскольку это не входит в его полномочия. "От себя могу лишь сказать, что справедливое правосудие в процессе над Кочаряном будет обеспечено" ,- отметил Зейналян.

Отметим, что Кочарян в интервью телеканалу "Еркир-медия" выразил недоумение в связи с предъявленным ему обвинением, подчеркнув, что конституционный строй пытались свергнуть сподвижники кандидата от оппозиции, набравшего 21,5% голосов. "До того, как предъявлять мне обвинения, необходимо было признать решения Центризбиркома и КС о победе на выборах Сержа Саргсяна недействительными, затем обвинять меня в попытке свержения конституционного строя",- отметил Кочарян, заметив, что кандидат, набравший меньшее количество голосов, провозгласил себя президентом и гарантом Конституции, а следствие в своих обвинениях основывается лишь на эти голословные заявления.

Напомним, что в результате стычек между правоохранителями и сподвижниками кандидата в президенты от оппозиции Левона Тер- Петросяна 1 марта 2008 года погибли 10 и были ранены 200 человек.