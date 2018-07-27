Пятница, 27 Июля 2018 12:40

АрмИнфо.В Ереване возобновилось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна. На данный момент суд рассматривает ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении о применении меры пресечения в виде ареста в отношении 2-го президента.

Накануне судебное заседание, проходящее в суде первой инстанции Шенгавитского района Еревана, было отложено до 11:00 27-го июля. Как заверили адвокаты, Роберт Кочарян не был должным образом оповещен, но подчеркнули, что сегодня он явится на заседание суда. Предполагается, что Кочарян уже в суде, поскольку на территории находятся автомобили, сопровождающие его.

26-го июля Роберт Кочарян явился на допрос в ССС, где он из свидетеля "трансформировался" в "обвиняемого". ССС предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В суд было направлено ходатайство о его аресте. Согласно конституции Армении, президент в течение и после окончания срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян уже после допроса в ССС в интервью телеканалу "Еркир Медиа" заявил, что под государство подложена настоящая бомба, имея ввиду попытку пересмотреть решение Конституционного суда. "Обвинение сфабрикованное, с политическим подтекстом и не имеет ничего общего с реальностью: Это политическое преследование, вендетта, правовой сюрреализм", - сказал Кочарян. По его словам, предъявляя такое обвинение, следствие, тем самым, не признает решение конституционного суда, результаты президентских выборов 2008 года. По его мнению, предпринимаются попытки перекроить историю в угоду политической конъюнктуре. "Настроения "широких слоев населения" пытаются перевести в правовое поле, и получается, что на президентских выборах 2008 года победил набравший 21,5% Левон Тер- Петросян", - отметил Кочарян. Как считает экс-президент, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Как указал Кочарян, он не намерен избегать ответственности, "готов сесть и пойти до конца", поскольку вся его биография связана с Арменией.

Напомним, что на президентских выборах 19 февраля 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проиграла их Сержу Саргсяну. Официальные итоги голосования вызвали недовольство сторонников оппозиционного кандидата. 1-2 марта в результате столкновения митингующих с правоохранителями погибли 10 человек, 200 были ранены.

Нынешний премьер Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.