Пятница, 27 Июля 2018 12:25

АрмИнфо. На оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, расположенной в северо- восточном направлении, 26 июля, примерно в 20:45, выстрелом противника ранение получил военнослужащий Давид Артурович Милоян, 1998 года рождения.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства АО Арцаха, раненного военнослужащего доставили в военный госпиталь. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.